Спогади бахмутян про події 2022–2023 років збирають для музею: як розповісти свою історію

Бахмут у листопаді 2022 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Життя під обстрілами, евакуація та облаштування на новому місці — такими спогадами про події 2022-2023 років пропонують поділитися переселенцям Бахмутської громади. Історії збережуть для музею, а за бажанням можна надати фото та відео. Розповідаємо, куди надсилати матеріали.

Про ініціативу повідомили у Бахмутській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що Бахмутський краєзнавчий музей розпочав збір особистих спогадів жителів усіх населених пунктів громади про події 2022-2023 років. Охочі зможуть поділитися своїми історіями щодо:

життя під обстрілами — як минали ваші дні в рідному місті чи селі, побут, підтримували рідних;

евакуації — як наважилися виїхати, якою була дорога, хто допоміг і що взяли з собою на згадку про домівку;

життя після переїзду — як облаштовувалися на новому місці, що допомагає триматися та як ваша родина зберігає зв’язок із рідним краєм і громадою.

“Не потрібно писати великий текст чи добирати особливі слова. Можна розповісти про один день, одну зустріч або одну подію, яку ви пам’ятаєте. Розуміємо, що повертатися до цих спогадів може бути болісно. Діліться лише тим, чим готові поділитися, у комфортному для вас обсязі”, — зазначають посадовці.

Розповіді бахмутян прийматимуть в будь-якому зручному форматі на електронну скриньку: [email protected]. Туди можна надсилати текстові листи, окремі файли або фотографії чи сканкопію рукописів. Окрім цього, запис вашої історії можуть зробити телефоном за цим номером — +38 (066) 076-92-87.

Також за можливості охочих просять зазначити своє ім’я та прізвище, приблизні дати й місце описаних подій, а також контакт для зворотного зв’язку. До фотографій додайте короткий підпис: хто або що на них зображені, де й коли зроблено знімок.

Матеріали збиратимуть для збереження у музейному зібранні. Без згоди спогади, фотографії та записи не оприлюднюватимуть.

Нагадаємо, у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи опублікували фотографії Бахмута часів Другої світової війни. Ці кадри знайшла та передала установі бахмутська краєзнавиця Наталя Жукова.