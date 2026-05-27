Експосадовця з Мирнограда підозрюють у розтраті 1,7 млн грн на фіктивний ремонт трактора: деталі справи

Експосадовця з Мирнограда підозрюють у зловживанні службовим становищем. Фото: прокуратура Донеччини

Ексначальник служби управління справами філії державного підприємства у Мирнограді нібито підписував акти виконаних робіт, яких не було, — через що підрядник отримав понад 1,7 мільйона гривень бюджетних грошей за непроведений ремонт трактора. Тепер чоловіка підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, у 2023-му служба уклала два договори з приватною компанією на перевірку технічного стану та проведення капітального ремонту трактора. Посадовець, який відповідав за організацію і контроль робіт, під час перевірок бачив, що спецтехніка залишається у неремонтованому стані. Попри це, чоловік погоджував акти виконаних робіт із неправдивими відомостями про нібито проведений її ремонт, заміну деталей та обслуговування.

На підставі підписаних ним документів підрядній організації перерахували понад 1,7 мільйона гривень бюджетних грошей, додають правоохоронці.

Ексначальнику повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А ще штраф — до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на Донеччині за перші чотири місяці 2026 року суди винесли одне рішення у справах, пов’язаних із корупцією. Це один із найнижчих показників серед областей України, втім, така статистика може не повністю відображати ситуацію в області.