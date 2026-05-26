На Донеччині за перші чотири місяці 2026 року суди винесли одне рішення у справах, пов’язаних із корупцією. Це один із найнижчих показників серед областей України, втім, така статистика може не повністю відображати ситуацію в області.

Про це свідчать дані з Опендатабот.

Для порівняння, на Львівщині за перші чотири місяці 2026 року зафіксували 79 рішень у справах про корупцію, на Дніпропетровщині — 67, на Харківщині — 56, на Київщині — 54, а на Одещині — 48.

Зазначимо, невелика кількість рішень про корупцію на Донеччині може не відображати повну ситуацію в регіоні. Через повномасштабну війну частина судів Донецької області працює в евакуації — зокрема у Дніпрі та інших містах. Якщо справи обліковуються за фактичним місцем роботи суду, а не за юрисдикцією, то корупційні провадження Донеччини можуть потрапляти до статистики інших областей.

Подібна ситуація може бути і щодо фігурантів справ: якщо посадовець працює на Донеччині, але зареєстрований в іншій області або справа розглядається поза регіоном, це також може впливати на регіональну статистику.

Усього в Україні за січень-квітень 2026 року до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) внесли 814 судових рішень.

Більшість справ у реєстрі стосуються порушень фінансового контролю. Це помилки або несвоєчасне подання декларацій, а також неточності у звітності. Таких випадків, зазначили в Опендатаботі, понад 90% від загальної кількості.

Справи про хабарі становлять трохи більше ніж 6%, ще майже 3% — порушення, пов’язані з конфліктом інтересів.

Жодного вироку з реальним позбавленням волі у справах про корупцію цьогоріч суди не ухвалювали. Усі завершені провадження закінчилися штрафами.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції раніше пояснювали, що більшість таких справ є адміністративними. Їх розглядають швидше, ніж кримінальні провадження, тому вони частіше потрапляють до реєстру.

Кримінальні корупційні справи натомість можуть розглядати роками — інколи від самого правопорушення до оголошення вироку проходить 7-10 років.

Загалом кількість рішень у справах про корупцію в Україні зменшилася на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Водночас 2025 рік став рекордним за кількістю таких рішень — тоді суди винесли понад 4 тисячі вердиктів.

