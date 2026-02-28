Ілюстративне фото: Pexels

Частина жителів окупованих територій погоджується працювати у структурах, створених окупаційною владою — через сімейні обставини, відсутність можливості виїзду або власний вибір. Українські правоохоронці кваліфікують такі дії як колабораційну діяльність. Розповідаємо про кілька нещодавніх вироків та показуємо, скільки таких справ дійшли до суду торік і за перший місяць 2026-го.



Обслуговував пожежну сигналізацію “генпрокуратури ДНР”: уродженця Донеччини засудили за колабораціонізм

4 роки тюрми без права обіймати посади 10 років та конфіскацію всього майна призначили жителю Амвросіївки за співпрацю з окупантами. Соснівський районний суд Черкас 26 січня 2026 року визнав винним уродженця Донецької області в колабораційній діяльності.

За даними із сайту “Судова влада України”, йдеться про 43-річного Олексія Водолазького. Справу проти нього почали розслідувати ще в липні 2023-го.

За даними суду, в окупованому Донецьку чоловік очолював підприємство “ТОВ “Компания Профессионал”, зареєстроване за законодавством РФ.

4 травня 2023 року підприємство уклало договір із так званою “Генеральною прокуратурою ДНР” на обслуговування систем протипожежного захисту та безпеки будівлі псевдовідомства в Донецьку.

Контракт передбачав:

технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації,

контроль технічного стану систем безпеки,

профілактичні роботи та усунення несправностей.

Послуги надавали щомісяця з травня по грудень 2023 року. За виконані роботи окупаційна структура регулярно перераховувала оплату. Загальна сума договору склала понад 173 тисячі російських рублів.

Суд встановив, що така діяльність забезпечувала функціонування незаконного органу влади та сприяла наповненню бюджету окупаційної адміністрації.

Вину обвинуваченого підтвердили письмові та цифрові докази, досліджені судом, зокрема:

витяг щодо надання послуг окупаційній установі,

результати огляду інтернет-ресурсів, де зафіксована діяльність компанії та її керівника,

копії договору, кошторису та платіжних документів між підприємством і “генпрокуратурою ДНР”,

дані з російського реєстру юридичних осіб про реєстрацію компанії та призначення директора,

матеріали СБУ, які підтвердили ведення господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою.

Провадження розглянули заочно, оскільки Олексій Водолазький перебуває на тимчасово окупованій території. Про судові засідання обвинуваченого повідомляли через ЗМІ, а на слуханнях його представляв захисник.

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав чоловіка винним у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та окупаційною адміністрацією (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Але строк покарання рахуватимуть з моменту затримання засудженого.

Керує освітою в тимчасово окупованому Маріуполі: суд заочно засудив колаборантку до 5 років тюрми

Жителька Маріуполя після захоплення міста не стала виїжджати й погодилася керувати освітою під контролем окупаційної адміністрації. За це суд визнав її винною у колабораційній діяльності та призначив 5 років позбавлення волі без права обіймати керівні посади протягом 10 років.

За даними сайту “Судова влада України”, йдеться про 54-річну Вікторію Власенкову. До повномасштабного вторгнення вона працювала в освітній та культурній сфері міста. Зокрема, очолювала будинок дитячої та юнацької творчості в Кальміуському районі.

Соборний районний суд міста Дніпра встановив, що після окупації Маріуполя у березні 2022 року жінка погодилася очолити “відділ виховної роботи та додаткової освіти” у незаконній структурі, створеній окупаційною адміністрацією. Згодом вона стала виконувачкою обов’язків очільника всього “управління освіти”.

На цій псевдопосаді Власенкова підписувала накази, координувала роботу шкіл і фактично керувала освітньою сферою міста під контролем окупантів. Її ім’я зазначене в документах про початок навчального року, атестацію педагогів та організацію шкільних заходів.

Фігурантку повідомляли про підозру та викликали до суду через офіційні публікації, однак на засідання вона не з’явилася. Тому розгляд провели без її присутності.

Свідки у суді підтвердили, що бачили виступи Власенкової на публічних заходах в окупованому Маріуполі та впізнали її на фото. Також суд дослідив публікації на сайтах окупаційної адміністрації та відео з телеграм-каналів.

Суд дійшов висновку, що обвинувачена діяла умисно та усвідомлювала, що працює в структурі, створеній державою-агресоркою.

Жінку визнали винною в добровільному зайнятті посади з організаційно-розпорядчими функціями в незаконних органах влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Вікторії Власенковій призначили п’ять років позбавлення волі. Крім того, протягом десяти років вона не зможе обіймати посади, пов’язані з управлінськими та адміністративними функціями в органах влади та державних установах. Конфіскацію майна суд не застосував.

Строк покарання рахуватимуть, щойно засуджену вдасться затримати.

Очолила дитсадок в окупації та впроваджує стандарти освіти РФ: жительку Донеччини засудили за колабораціонізм

Очолила дитячий садок під російськими прапорами та перевела дітей на стандарти держави-окупанта — за це жительку Волноваського району Донеччини визнали винною в колабораційній діяльності.

На сайті “Судова влада України” йдеться, що фігурантка справи — 41-річна Катерина Прокопцова.

Суд встановив, що після окупації Новотроїцького жінка добровільно очолила дитсадок під керівництвом окупаційної влади й організувала виховний процес за російськими стандартами.

До повномасштабного вторгнення фігурантка очолювала комунальний заклад дошкільної освіти — ясла-садок №19 “Чебурашка” у Новотроїцькому.

Після окупації населеного пункту жінка залишилася на місці та продовжила керувати садком. У листопаді 2023 року окупаційна адміністрація створила на його базі незаконну установу, а Прокопцова погодилася очолити цей заклад.

На цій “посаді” жінка підпорядкувала садок окупаційній адміністрації та перебудувала виховний процес відповідно до російських стандартів.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченої були спрямовані на впровадження стандартів держави-агресорки та підрив української системи освіти.

Чечелівський районний суд міста Дніпра визнав Катерину Прокопцову винною за сукупністю доказів. Зокрема, свідки впізнали її на відео відкриття садка та підтвердили, що після окупації вона продовжила працювати в закладі вже під контролем загарбників. На фото й відео вона виступає як керівниця установи, а в публікаціях у телеграм-каналах ідеться про відкриття садка окупаційною владою. У російських реєстрах Прокопцова фігурує як очільниця закладу, а портретна експертиза підтвердила, що саме вона зображена на відео.

Також матеріали слідства свідчать про те, що жінка обійняла псевдопосаду добровільно, прикордонна служба не зафіксувала її виїзду з окупованої території, а український орган освіти офіційно призупинив із нею трудові відносини.

Провадження проти фігурантки зареєстрували на початку 2024 року, а в розшук її оголосили у липні цього ж року. Як і в попередніх випадках, цю справу розглядали заочно, оскільки жінка перебуває на тимчасово окупованій території.

Фігурантку визнали винною в колабораційній діяльності та призначили їй 2 роки позбавлення волі, а також на 10 років заборонили обіймати посади в органах влади та освітніх установах.

Строк покарання рахуватимуть з моменту затримання засудженої.

Скільки справ про колабораціонізм фіксують українські правоохоронці

За даними Офісу Генерального прокурора, лише за січень 2026 року в Україні облікували 224 кримінальні правопорушення за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Із них:

47 фігурантам повідомили про підозру;



4 обвинувальні акти вже скерували до суду.

Для порівняння: у січні 2025 року в Офісі Генпрокурора звітували про 280 кримінальних порушень, пов’язаних із колабораційною діяльністю. Більше було і справ, які дійшли до суду — 21.

Загалом же за весь 2025 рік в Україні відкрили 1714 таких проваджень. 523 з них направили до суду. У ста відсотках розглянутих справ суд визнав фігурантів винними.

Зазначимо, стаття про колабораційну діяльність з’явилася у кримінальному кодексі України вже після початку повномасштабного вторгнення. Вона вийшла неоднозначною — про це говорять і правозахисники, і правоохоронці, які з нею працюють. Через юридичну недосказаність колаборантами подеколи визнають тих, хто ними по факту не є. Вільне Радіо розповідало, що саме не так зі статтею про колабораціонізм і як її пропонують змінити.