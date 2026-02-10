Експрацівниця суду “зливала” дані росіянам про дислокацію ЗСУ у Покровську та Мирнограді: як її покарали

Засуджена експрацівниця суду. Фото: прокуратура Донеччини

Упродовж декількох місяців експрацівниця неназваного суду збирала для окупантів інформацію про розташування українських військових у Покровську та Мирнограді. Її засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За матеріалами справи, жителька Мирнограда раніше обіймала посаду помічниці судді — правоохоронці не надають деталей, якого саме. У листопаді 2024 року жінка налагодила зв’язок з колишнім однокласником. Вона знала, що чоловік воює проти України на боці Росії, однак погодилась інформувати його про оперативну ситуацію в регіоні.

Засуджена упродовж 4 місяців з’ясовувала для окупантів дані, що стосувались місць дислокації українських захисників. Зокрема, про оборонців, які виконували завдання на відтинках Покровська та Мирнограда.

“Відомості щодо особового складу і військової техніки Сил оборони вона надсилала у вигляді текстових повідомлень. При цьому правниця звертала увагу співрозмовника на стратегічно важливі інфраструктурні об’єкти населених пунктів, додаючи відповідні скриншоти. Крім того, підтверджувала дані за певними адресами”, — йдеться у матеріалах справи.

У лютому 2025 року експомічницю судді затримали. Її засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру мешканця Дружківки, який нібито працював на російське ФСБ. Слідчі стверджують, що чоловік не залишав помешкання, адже уникав мобілізації. Необхідні дані про розташування українських військових він випитував у матері, яка, втім, не підозрювала про мотивацію сина.