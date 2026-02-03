Підозрюваний поряд із правоохоронцем. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру мешканця Дружківки, якого підозрюють у роботі на російське ФСБ. Слідчі стверджують, що чоловік не залишав помешкання, адже уникав мобілізації. Необхідні дані про розташування українських військових він випитував у матері, яка, втім, не підозрювала про мотивацію сина.

Про це повідомили у пресслжубі СБУ.

Згідно з матеріалами справи, затриманим є 41-річний мешканець Дружківки, який очікував окупації Донецької області. Він самостійно написав у чатбот російської спецслужби та запропонував свою допомогу в наведенні обстрілів по Дружківці та її околицях, стверджують у СБУ.

Сам підозрюваний не залишав помешкання через те, що уникав мобілізації, тому він обманом залучив свою матір до збору координат. Остання, уточнюють слідчі, не підозрювала про роботу сина на ФСБ.

“Задокументовано, як жінка проходила містом під час отримання волонтерської допомоги й на прохання сина звертала увагу на локації українських захисників. Після повернення додому фігурант розпитував у неї про місця зосередження Сил оборони або рух військових колон у напрямку передової”, — уточнюють у СБУ.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнюють, що загалом фігурант справи встиг передати ФСБ сім текстових і графічних повідомлень, додаючи до них фото об’єктів, а також підтверджуючи геолокацію на мапі.

Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного за місцем його проживання, під час обшуків, стверджують у службі, вилучили телефон із доказами роботи на Росію. Водночас вдалося провести заходи, які захистили локації Сил оборони, про які стало відомо ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 111 ККУ). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією.

