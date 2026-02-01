Суд. Ілюстративне фото: Pexels

Жінка з Донеччини поширювала у соцмережах проросійські відео, називаючи війну в Україні “внутрішнім конфліктом”. У цих публікаціях вона заперечувала збройну агресію Росії та повторювала наративи російської пропаганди. Суд визнав її винною та призначив умовний термін.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку Слов’янського міськрайонного суду Донецької області.

За матеріалами справи, йдеться про уродженку Дружківки, яка у березні 2022 року перебувала у Слов’янську та була активною користувачкою забороненої в Україні соцмережі “ВКонтакте”. Протягом кількох днів вона поширювала на своїй сторінці відео та дописи проросійського змісту.

У цих публікаціях жінка заперечувала збройну агресію Росії проти України, представляла війну як “внутрішній громадянський конфлікт”, а також звинувачувала українських військових в обстрілах мирного населення. Частина матеріалів містила виправдовування дій Росії та повторювала наративи російської пропаганди, йдеться у вироці.

Слідство встановило, що жінка неодноразово викладала в себе відео з акаунтів проросійських користувачів. Зокрема, ролики з розповідями нібито мешканців Маріуполя про війну так, як це подає російська пропаганда.

Також у публікаціях стверджувалося, що:

ЗСУ обстрілюють цивільних на Донеччині,

українська армія блокує населені пункти, через що мешканці залишаються без зв’язку, води, газу та світла,

представники одного з українських підрозділів — “фашисти” та “нацисти”,

Україна буцімто винна у вбивствах жителів Донецької області.

У поширених дописах повномасштабне вторгнення називали “спецоперацією”, а російську агресію виправдовували як “помсту” й “захисний акт” у відповідь на нібито “агресивні дії” України. Стверджувалося, що Росія мала підстави для проведення “спецоперації” через русофобію в Європі.

Усі ці публікації були відкриті для перегляду “друзям” жінки в соцмережі.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що у березні 2022 року поширювала такі матеріали, та заявила про щире каяття. Суд також врахував, що раніше жінка не була судимою.

Вину фігурантки підтвердили результати огляду її сторінки у забороненій в Україні соцмережі, лінгвістична експертиза, яка встановила наявність у публікаціях заперечення та виправдовування збройної агресії РФ, а також перевірка мобільного телефона, з якого вона публікувала дописи.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, тобто за поширення матеріалів, у яких заперечують війну Росії проти України й називають її “внутрішнім конфліктом”, а також за повторне виправдовування дій Росії у публічному просторі. За сукупністю кримінальних правопорушень їй призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Протягом цього часу засуджена має періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу. Крім того, з неї стягнули понад 11 тисяч гривень за проведення лінгвістичної експертизи, а мобільний телефон конфіскували.

Вирок ухвалили 26 січня. Засуджена може оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів з цієї дати.

