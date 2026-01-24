Рішення суду. Ілюстративне фото: Pexels

Колишній працівник прокуратури з Донеччини після окупації частини регіону обійняв посаду “судді” так званого Харцизького міжрайонного суду “ДНР” і ухвалював рішення за законами псевдореспубліки. За це український суд заочно визнав його винним в участі у терористичній організації.

Вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо знайшли у Реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи, у січні 2015 року чоловік добровільно погодився на призначення “суддею Харцизького міжрайонного суду ДНР”. На той момент він мав вищу юридичну освіту та досвід роботи в органах прокуратури — зокрема, до жовтня 2014 року працював заступником прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Дебальцевому.

За даними з сайту “Судова влада України”, йдеться про 51-річного Івана Киріяка.

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра встановив, що обвинувачений усвідомлював незаконність “судів”, “законів” та “кодексів”, які діють в окупації, однак вирішив працювати в цій системі.

Перебуваючи на псевдопосаді “судді”, чоловік ухвалював рішення іменем “ДНР”. Зокрема, у 2015 році він:

звільняв людей, засуджених українськими судами за умисні вбивства та інші особливо тяжкі злочини,

визнавав і дозволяв виконання на окупованій території вироків судів України,

ухвалював рішення за так званими “кримінальним” та “кримінально-процесуальним” кодексами псевдореспубліки.

Доказами у справі були вищезазначені рішення, а також накази про призначення, публікації на сайтах псевдосудових органів та матеріали з відкритих джерел.

Скриншот із сайту ватажка так званого"ДНР" про призначення "судді" на посаду

Фігурант з 2015 року перебуває в розшуку та, за даними слідства, переховується на тимчасово окупованій території. Про судові засідання його повідомляли через загальнодержавні ЗМІ та офіційні ресурси, однак він жодного разу не з’явився. Тож справу розглянули в порядку спеціального судового провадження — заочно.

Суд визнав Івана Киріяка винним і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Крім того, після відбуття строку він ще три роки не зможе працювати в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Строк відбування покарання обчислюватимуть з моменту затримання засудженого.

