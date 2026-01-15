Голову та працівників Мар’їнського райсуду судитимуть за фіктивні документи для відстрочки від мобілізації (деталі)

Обвинувачений у видачі фіктивних рішень працівник Мар'їнського районного суду. Фото: Офіс Генпрокурора

Справу голови та ще трьох працівників Мар’їнського районного суду передали до суду. Їх обвинувачують в ухваленні судових рішень за гроші, на підставі яких “клієнти” оформлювали відстрочку від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За версією слідчих, обвинувачені — керівник райсуду, його помічник, заступник керівника апарату та секретар. За 3 тисячі доларів США в установі ухвалювали неправосудні рішення, за якими “клієнти” оформлювали документи для відстрочки від мобілізації або виїзду за кордон.

Фігуранти справи також погоджували документи про фіктивне розлучення, позбавлення батьківських прав, самостійне виховання дитини, кажуть правоохоронці.

“У ході розслідування встановлено, що помічник судді, який раніше працював у правоохоронних органах, підшуковував “клієнтів” серед чоловіків призовного віку. За неправомірну вигоду у розмірі від 3 000 доларів США учасники схеми забезпечували ухвалення потрібних судових рішень. Отримані кошти розподілялися між учасниками, зокрема через банківські рахунки пов’язаних людей”, — йдеться у матеріалах справи.

В Офісі уточнили, що суддю, який фігурує у справі, раніше відсторонила Вища рада правосуддя. Чотирьох працівників Мар’їнського райсуду судитимуть за чотирма статтями:

незаконне переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України);

незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду (ч. 2 ст. 376-1 КК України);

службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366);

перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-).

Обвинуваченим загрожує до 9 років ув’язнення.

Зазначимо, що деталі цієї справи правоохоронці вперше розкрили у серпні 2025 року. Про підозри фігурантам ми писали в окремому матеріалі.

