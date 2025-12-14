Черга автотранспорту на кордоні. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба

Пілотний проект електронної черги (“єЧерга”) запустять спочатку на одному пункті пропуску. Ймовірно, ним стане “Чоп”. У Мінрозвитку планують стартувати на початку 2026 року. Наразі система вже повністю працює для вантажівок і автобусів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від Європейської бізнес асоціації “Інфраструктурний день 2025”, передає “Інтерфакс-Україна”.

За словами Деркача, головна складність впровадження “єЧерги” для легкових автомобілів — у значно більшій кількості такого транспорту порівняно з вантажівками та автобусами. Тому тестувати проект почнуть на початку наступного року на одному пункті пропуску. Поки говорять про “Чоп”, але це не остаточне рішення.

Загалом на західному кордоні України працює 41 автомобільний пункт пропуску, з яких на 29 здійснюють рух вантажівки та автобуси.

Для довідки: Наразі всі вантажні автомобілі та автобуси перетинають кордон виключно після реєстрації в системі “єЧерга”. За три роки роботи сервісу через нього здійснили 2,3 мільйона перетинів кордону вантажівками та 329 тисяч — автобусами. Водночас, за даними Держприкордонслужби, лише за останній рік кордон України перетнули близько 6,6 мільйона автомобілів.

У Мінрозвитку також зазначили, що українською електронною чергою вже зацікавилися інші країни. Зокрема, пілот системи передали Словаччині для тестування, і вона розглядає можливість впровадження “єЧерги” на своєму боці кордону.

