Військовозобов’язані можуть оновити дані онлайн через мобільний застосунок “Резерв+”. Ілюстративне фото: АрміяInform

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Військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані онлайн через мобільний застосунок “Резерв+”. Електронний кабінет запрацював в Україні 18 травня 2024 року, а протягом 2025-2026 років отримав низку нових функцій. Розповідаємо, як працює сервіс, які дані в ньому відображаються та чи може він повністю замінити візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Що таке електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника та резервіста — це персональний сервіс Міністерства оборони України, який працює через мобільний застосунок “Резерв+”. Його створили для цифровізації військового обліку та спрощення взаємодії громадян із ТЦК та СП. Через застосунок можна оновити свої дані, переглянути інформацію з державного реєстру та скористатися низкою інших послуг без особистого відвідування установ.

Для довідки: З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Документом, зокрема, перебачено, що всі військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років повинні уточнити свої особисті дані. Тим, хто цього не зробив, загрожуватиме штраф.

Чим “Резерв+” відрізняється від реєстру “Оберіг”

До запуску мобільного застосунку “Резерв+” в Україні вже працював Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”. Він продовжує діяти й зараз. Втім, це різні системи.

“Оберіг” є державною базою даних, яка автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, які збирають працівники ТЦК та СП. Зокрема, до реєстру надходить інформація від Державної податкової служби, органів державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міністерства освіти і науки, Державної міграційної служби та інших відомств.

Водночас “Резерв+” — це сервіс, через який громадяни можуть переглядати частину інформації з реєстру та взаємодіяти із системою військового обліку.

Особистий кабінет безпосередньо в системі «Оберіг» доступний лише уповноваженим операторам.

Які дані відображаються в електронному кабінеті

У застосунку “Резерв+” можна сформувати витяг із власними даними, які підтягуються з реєстру “Оберіг”.

Незалежно від того, чи оновлювала людина інформацію про себе через застосунок, в електронному кабінеті можуть відображатися такі відомості:

ПІБ, дата народження, стать;

серія та номер паспорта;

індивідуальний податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан;

освіта;

місце роботи;

вид військового обліку/дата виключення;

категорія обліку;

номер у системі “Оберіг”;

ТЦК, у якому людина стоїть на обліку;

розшук або відсутність у розшуку.

Також у кабінеті можуть відображатися й інші дані, якщо вони є в реєстрі:

відстрочка/бронювання/дата закінчення;

постанова військово-лікарської комісії;

військове звання;

військово-облікова спеціальність та інші дані.

Які дані відображатимуться в е-кабінеті військовозобов’язаного, призовника та резервіста. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Раніше дані про стан здоров’я не відображалися в “Резерв+” автоматично, адже реєстр “Оберіг” не мав доступу до інформації Міністерства охорони здоров’я.

Нині система працює інакше. Після проходження військово-лікарської комісії її висновки автоматично передають до реєстру “Оберіг”. Крім того, з 2025 року цивільні медзаклади можуть надсилати дані про стан здоров’я пацієнтів до реєстру через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Чи обов’язково реєструвати електронний кабінет

Створювати електронний кабінет у застосунку “Резерв+” не обов’язково. Оновити військово-облікові дані можна й під час особистого звернення до ЦНАПу або ТЦК та СП.

Зареєструватися в застосунку можуть як українці, які наразі залишаються в країні, так і ті, хто перебуває за кордоном.

Втім, для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років за межами України “Резерв+” фактично став необхідним. Саме через застосунок формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який потрібно показувати для отримання консульських послуг. Без нього в обслуговуванні можуть відмовити.

Завантажити “Резерв+” можна в офіційних магазинах застосунків Google Play та App Store.

Мобільний застосунок “Резерв+”. Фото: Міноборони

Як оновити дані через “Резерв+”

Через застосунок військовозобов’язані можуть уточнити свої облікові дані та переглянути інформацію, яка зберігається про них у реєстрі “Оберіг”.

У Міністерстві оборони пояснюють: насамперед потрібно перевірити та, за потреби, оновити адресу проживання, номер телефону й електронну пошту.

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

авторизуватися через BankID;

перевірити та підтвердити свої дані;

за потреби вказати або оновити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Після авторизації у застосунку формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). У ньому містяться фотографія власника та QR-код, за допомогою якого уповноважені особи можуть перевірити актуальні дані про військовий облік.

Які послуги доступні в “Резерв+”

Від моменту запуску функціонал застосунку суттєво розширили. Станом на 2026 рік через “Резерв+” можна:

користуватися електронним військово-обліковим документом;

оформлювати відстрочку онлайн;

подавати запит на направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

виправляти помилкові дані;

отримувати сповіщення про штрафи, розшук або порушення правил військового обліку;

отримувати повідомлення про відправлення паперової повістки поштою.

Останню функцію користувачі можуть увімкнути або вимкнути самостійно в налаштуваннях застосунку.

Які відстрочки можна оформити онлайн

Наразі через “Резерв+” можна подати документи для оформлення 11 категорій відстрочок без особистого візиту до ТЦК та СП:

для людей з інвалідністю;

для тимчасово непридатних до військової служби;

для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років;

для батьків повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

для людей, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

для людей, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

для дружин і чоловіків військовослужбовців, які виховують дитину;

для батьків трьох і більше дітей;

для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

для студентів та аспірантів;

для працівників закладів вищої та професійної освіти.

Більшість таких відстрочок продовжується автоматично. Повторно подавати заяву або звертатися до установ у таких випадках не потрібно. Актуальний статус можна перевірити безпосередньо в застосунку.

Якщо автоматичне продовження не відбулося, користувачам радять звернутися до ЦНАПу. Водночас заяви на відстрочку ТЦК та СП більше не приймають напряму.

Що робити, якщо в “Резерв+” відображаються неправильні дані

Якщо користувач помітив помилку в електронному кабінеті, він може скористатися функцією “Виправити дані онлайн”.

Частину неточностей можна усунути дистанційно через застосунок. Однак у деяких випадках доведеться звернутися до ТЦК та СП або до установи, яка є розпорядником відповідної інформації.

Наприклад, якщо в реєстрі некоректно вказані дані про шлюб чи дітей, для їх виправлення потрібно звертатися до органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Чи замінить “Резерв+” особистий візит до ТЦК

Застосунок дозволяє дистанційно оновити військово-облікові дані та скористатися частиною послуг без відвідування територіального центру комплектування. Однак повністю відмовитися від особистого звернення не вдасться.

Якщо працівникам центру знадобляться додаткові відомості або документи, людину можуть запросити для уточнення інформації. Про необхідність з’явитися повідомлять у встановленому законом порядку.

Крім того, через сервіс можна подати запит на проходження військово-лікарської комісії. Водночас рішення про видачу направлення в кожному випадку ухвалюють індивідуально.

Чи надсилатимуть повістки через “Резерв+”

Повідомлення в сервісі не є повісткою та не мають юридичної сили документа про виклик. Законодавство не передбачає електронного вручення повісток. Наразі їх можуть вручати особисто під підпис або надсилати рекомендованим листом поштою.

Від початку 2026 року користувачам стала доступна додаткова функція — інформування про відправлення паперової повістки. Таке сповіщення лише повідомляє про факт надсилання листа і не вважається його врученням. За бажанням функцію можна увімкнути або вимкнути в налаштуваннях.

Як сплатити штраф через “Резерв+”

Через сервіс можна перевірити інформацію про порушення правил військового обліку та сплатити штраф онлайн без звернення до територіального центру комплектування.

Наразі така можливість доступна для семи категорій порушень, серед яких — неуточнення персональних даних, неявка за повісткою та відмова від проходження військово-лікарської комісії.

Для фізичних осіб штраф становить 17 тисяч гривень. Якщо людина добровільно визнає порушення через розділ «Штрафи онлайн» і сплатить кошти протягом 20 днів після ухвалення рішення, діятиме знижка 50%. У такому разі сума становитиме 8,5 тисячі гривень.

Після завершення цього терміну доведеться сплатити повний штраф — 17 тисяч гривень. Якщо ж оплату не здійснити ще протягом 20 днів, сума боргу зросте до 34 тисяч гривень.

Раніше журналісти Вільного Радіо поспілкувалися з представником Донецького обласного ТЦК. В інтерв’ю він розповів, як в умовах повномасштабної війни організували роботу з військовозобов’язаними, чому центр комплектування евакуювали до Дніпропетровської області, як перевіряють підстави для відстрочки та чи реєстрували на Донеччині випадки примусової мобілізації.