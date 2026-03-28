Увечері 28 березня 2026 року у Дружківці припинилося електропостачання. Комунальники уточнюють, що ремонт необхідний через аварію. Повернути світло обіцяють після завершення робіт.
Про проблеми з електропостачання повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.
“У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами, м. Дружківка без послуги електропостачання. До усунення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дружківці 28 березня 2026 року також припинили подачу води до міста. Причиною стала відсутність води в мережах. Відновити водопостачання обіцяють після усунення проблем.