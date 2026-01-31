Енергетичну систему України відновлюють після аварійного збою, але дефіцит потужності залишається високим. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на 14-ту годину 31 січня 2026 року в деяких областях країни запровадили аварійні відключення електроенергії через високий дефіцит потужності. Це необхідно, щоб обладнання не пошкодилося. Енергетики працюють над відновленням електропостачання в оселях, але першочергово підключають об’єкти критичної інфраструктури.

Про ситуацію в енергетичній системі повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Відновити світло в оселях українців обіцяють протягом “найближчих годин”. Втім точних прогнозів немає, і в міністерстві попередили, що час відновлення електропостачання може відрізнятися у різних областях.

“Поступове виведення блоків атомних електростанцій на номінальну потужність потребує часу”, — зауважили в Міненерго.

Нагадаємо, 31 січня 2026 року в деяких областях України зникло електропостачання. Без світла залишилася й частина Молдови, яка отримує електроенергію з України.