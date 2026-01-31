У частині України та сусідньої Молдови проблеми зі світлом через аварію: що відомо

В більшій частині України та сусідньої Молдови зникло світло. Ілюстративне фото: Pixabay

31 січня 2026 року в деяких областях України зникло електропостачання. Без світла залишилася й частина Молдови, яка отримує електроенергію з України. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в енергосистемі й коли обіцяють повернути живлення.

31 січня 2026 після 11:00 ДТЕК заявив про екстрені знеструмлення у столиці та Київщині, Одещині та Дніпропетровщині. У місцевих спільнотах пишуть і про проблеми з електропостачанням у Харкові.

У столиці також зупинили рух метро, повідомив мер міста Віталій Кличко. Зникло й водопостачання — як уточнили у пресслужбі Київводоканалу, проблеми виникли через аварію в енергосистемі.

Про схожі проблеми заявили й у Харківській міській раді. Там також зупинили рух метро, однак згодом відновили його роботу, хоч і зі збільшеними інтервалами.

Тим часом Укрзалізниця теж заявила про проблеми з електропостачанням. Зовнішнє живлення української залізниці відключили. Водночас рух майже всіх поїздів відбуватиметься за графіком, запевнили залізничники. Затримка на 20–30 хвилин очікується лише у Kyiv City Express.

У пресслужбі Міністерства енергетики України прокоментували екстрені відключення електроенергії.

“За командою НЕК “Укренерго”, в Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин”, — йдеться в повідомленні Міненерго.

Міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що причиною проблем в енергосистемі стали одразу кілька аварій.

“Технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій”, — написав Денис Шмигаль.

За даними Міністерства енергетики Молдови, частина країни опинилася у повному блекауті. У відомстві зазначили, що напруга впала на лінії 400 кВ Ісакча — Вулканешті — МГРЕС, що спричинило аварійні знеструмлення.

Причиною відсутності електроенергії назвали “серйозні проблеми в українській енергосистемі” — Молдова отримує електроенергію від України.

Державна митна служба України додала, що внаслідок знеструмлення у прикордонників Молдови сталися проблеми в базах даних сусідньої країни. Тому наразі в Молдову не пропускають автомобілі та товари.

На подію відреагував і президент України. Володимир Зеленський запевнив, що всі служби працюють над найшвидшим відновленням світла.

Раніше ми розповідали, що партнери з 17 країн світу передали Україні котли, когенераційні установки та мобільні генератори загальною потужністю майже 1 гігават. Обсяг енергії дорівнює потужності одного атомного енергоблока.