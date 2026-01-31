Україна отримала енергообладнання потужністю майже 1 гігават — як один атомний енергоблок. Ілюстративне фото: Depositphotos

Партнери з 17 країн світу передали Україні котли, когенераційні установки та мобільні генератори загальною потужністю майже 1 гігават. Загалом країна отримала 700 одиниць генераційного обладнання, сотню з яких доставили за останній тиждень. Обсяг енергії, який забезпечують ці прилади, дорівнює потужності одного атомного енергоблока.

Слова віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби з підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік передають журналісти Суспільного.

За його словами енергообладнання передавали з Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії.

“Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо взимку”, — заявив Олексій Кулеба.

На створення цього резерву з державного бюджету спрямували 2,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, Європейський Союз обіцяв передати Україні генератори загальною вартістю 3,7 мільйона євро. Їх передадуть столиці та прифронтовим регіонам, зокрема Донецькій області.