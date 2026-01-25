Підтримати
ЄС передасть Україні генератори на 3,7 млн євро: обладнання отримає, зокрема, Донеччина

Богдан Комаровський
Європейський Союз передасть Україні генератори загальною вартістю 3,7 мільйона євро. Їх передадуть столиці та прифронтовим регіонам, зокрема Донецькій області. 

Про це повідомили у Мінрозвитку. 

Європейський Союз передасть загалом 447 генераторів для України, з яких два — великої потужності. Загальна вартість обладнання становить 3,7 мільйона євро. 

Устаткування планують розподілити між Києвом та прифронтовими громадами, зокрема, Донецькою областю. Генератори мають допомогти підтримувати системи з тепло- та водопостачання у навчальних, соціальних та медичних закладах,  а ще укриттях і пунктах обігріву. 

Так, частину обладнання під’єднають до котелень, а іншу — для водонапірних об’єктів, очисних споруд та артезіанських свердловин. У міністерстві кажуть, що підтримка дозволить людям мати доступ до тепла та води в умовах російських атак. 

“Україна проходить найскладнішу зиму з початку повномасштабної війни. Росія продовжує цілеспрямовано руйнувати наші об’єкти енергетичної інфраструктури та житлово-комунального господарства. Підтримка партнерів дозволяє підтримувати надання базових послуг — тепла та води. Вдячні Європейській Комісії та ERCC за важливу допомогу, яка посилює стійкість громад  і країни в цілому”, — кажуть у Мінрозвитку. 

Нагадаємо, уряд розподілить 2,56 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на обладнання мобільної розподіленої генерації. Ним вироблятимуть тепло й світло у регіонах, де критична ситуація з електропостачанням. 

