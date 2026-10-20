Близько 1 тисячі людей залишаються у Святогірській громаді: яка там ситуація на жовтень 2026-го

Святогірськ. Ілюстративне фото: ArmyInform

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Від початку жовтня зі Святогірської громади виїхали 25 людей, серед них пʼятеро — діти. Війська країни-агресорки продовжують завдати ударів по населених пунктах, однак найбільше потерпає Маяківський старостат. Загалом на території громади залишаються близько 1 тисячі людей.

Про це повідомив очільник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.

За його словами, російські війська активно застосовують авіацію, безпілотники, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню. Найбільше від атак загарбників потерпає Маяківський старостинський округ, однак під регулярними ударами й інші населені пункти.

“Евакуація на сьогодні — це найголовніше питання, тому що життя людини — це найцінніший скарб. Ми постійно працюємо над тим, щоб збереження життя на території Святогірської громади було пріоритетним. Тому що, ще раз повторюю, жити в зимовий період цивільним тут буде дуже-дуже важко”, — зазначив посадовець.

У коментарі журналістам Вільного Радіо він також уточнив, що станом на 20 жовтня у Святогірській громаді залишаються 1 025 людей, з яких близько 278 — у самому Святогірську. Від початку місяця вдалося евакуювати 25 цивільних, зокрема пʼятьох дітей.

Разом із тим місцева влада готується до видачі гуманітарної допомоги — упродовж жовтня продуктові набори не видавали. До кінця місяця ними планують забезпечити всіх жителів громади. Однак усе залежатиме від безпекової ситуації, зазначив Володимир Рибалкін.

Нагадаємо, з листопада на підконтрольній частині Донеччини буде подовжена комендантська година. Це рішення не стосується Олександрівської та Черкаської громад.