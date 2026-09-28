Евакуація з Дружківки ускладнена руйнуванням мостів, там залишаються кілька тисяч мешканців, — Євген Ткачов

Евакуація з Дружківки, серпень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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У Дружківці продовжують проживати кілька тисяч людей, однак вивозити їх стає все важче як поліції, так і волонтерам. Проблемою є не лише регулярні удари російських загарбників по цивільному транспорту, але і руйнування місцевої інфраструктури внаслідок атак.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів представник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

“Декілька тисяч проживають ще (у Дружківці, — ред.). На жаль, статистика та сама, що і в інших містах: у Костянтинівці, Торецьку й Покровську. До початку боїв за місто там залишаються приблизно 10% мешканців. Заявок (на евакуацію, — ред.) побільшало, але це звернення переважно від рідних. Вони не розуміють, як їхні родичі, бабусі й дідусі можуть жити в таких умовах та навіть відмовлятися від евакуації”, — розповів Євген Ткачов.

Він уточнив, що найбільшою складністю, з якою стикаються волонтери та поліція при порятунку людей із Дружківки, є руйнування мостів. Внаслідок атак вони або зруйновані, або ледь придатні для проїзду. Також актуальною залишається проблема російських дронів.

“Росіянські дрони, особливо “ждуни”, полюють і на гуманітарний транспорт, і на інший евакуаційний транспорт. Ну а для людей небезпекою є, що обстріли йдуть посеред білого дня, а не вночі, коли місцеві йдуть у своїх справах: за водою, зарядити телефони в “пункті незламності” або за харчами”, — зазначив представник місії.

Через ці загрози нині весь транспорт, який вирушає до Дружківки, є броньованим. Можливості евакуйовувати людей із міста поступово стає меншає, тому їм подекуди доводиться виходити з міста пішки — у бік Краматорська.

Євген Ткачов зазначив, що у Дружківці, як і в інших містах, є випадки повернення евакуйованих сімей із дітьми назад до міста. Втім, вони поодинокі.

Поліції та волонтерам через загрози з російського боку доводиться діяти у місті швидко, тому вже близько місяця вони не вмовляють місцевих виїхати.

“Зараз таких спроб вже нема, вже понад місяць ніяких спроб, навіть адресна евакуація маломобільних — це тільки завдяки особистим героїчним вчинкам волонтерів або поліції. Тому що зараз і проїзд по Дружківці ускладнений, не всюди можна заїхати навіть фізично. Тому вже ніяких умовлянь, під’їхали, швидко вхопили, кого побачили, запропонували й все. На хвилини відлік іде”, — каже Євген Ткачов.

Нагадаємо, попри активність російських ударних дронів у небі над прифронтовою Дружківкою, звідти досі продовжують евакуацію цивільних мешканців. Поліція не забороняла волонтерам вирушати до міста та допомагати місцевим евакуюватися, однак цей процес залишається небезпечним і потребує ретельного планування.