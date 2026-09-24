У Дружківці пересуватися транспортом вже майже неможливо, — поліція

Евакуація з Дружківки, серпень 2026 року. Фото: з відео поліції Донеччини

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Попри активність російських ударних дронів у небі над прифронтовою Дружківкою, звідти досі продовжують евакуацію цивільних мешканців. Поліція не забороняла волонтерам вирушати до міста та допомагати місцевим евакуюватися, однак цей процес залишається небезпечним і потребує ретельного планування.

Про це речник ГУНП Донецької області Павло Дяченко розповів під час ефіру “Суспільне. Студія”.

“Евакуація, якщо брати до уваги Дружківку, вона можлива, але вкрай небезпечна. Тому все це ретельно обговорюється, постійно це все пропрацьовується. Кожен виїзд — це такий етап планування, де проходить тісна взаємодія безпосередньо з військовими щодо безпекової складової”, — зазначив Павло Дяченко.

Він уточнив, що через російську активність у небі пересуватися Дружківкою майже неможливо, тому евакуацію подекуди проводиться проводити пішки.

“Тому є деякі евакуаційні моменти, де просто здійснюються пішки. Було таке у нас, та й у нас, і у волонтерів, коли просто з візочками йшли по адресах, по віддалених районах цього населеного пункту.

Забирали людей, їхні речі, і просто перевозили їх на доволі масивних візках. Вивозили в окремі локації, які були обумовлені раніше, де перевантажували речі та садили людей вже на транспорт і швидко виїздили в Краматорськ”, — зазначив речник.

За даними ДонОВА, станом на 17 вересня у Дружківській громаді залишалися 1,9 тисяч цивільних мешканців.

Окремо Павло Дяченко прокоментував питання евакуації з сусідньої Костянтинівки, де тривають бої. Безпосередньо до міста вирушати вже не можна, тому востаннє евакуацію звідти фіксували кілька місяців тому: люди самі пішки вийшли дорогою, де їх підібрали волонтери.

Цей шлях поліцейський назвав вкрай небезпечним, адже російські оператори дронів атакують навіть тих людей, які просто йдуть пішки дорогою.

Нагадаємо, на початку доби 24 вересня російські військові атакували FPV-дроном вантажне авто однієї із торгівельних баз Краматорська — через розрив безпілотника загинув цивільний водій транспорту.