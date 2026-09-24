Росіяни 24 вересня вдарили дроном по вантажівці у Краматорську: водій загинув

Атакована у Краматорську вантажівка, 24 вересня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

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На початку доби 24 вересня російські військові атакували FPV-дроном вантажне авто однієї із торгівельних баз Краматорська — через розрив безпілотника загинув цивільний водій транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Загиблий був 1974 року народження. На момент влучання автомобіль рухався дорогою, він був маркований та впізнаваний як цивільний транспорт.

“Це був звичайний цивільний автомобіль, який перевозив вантажі для забезпечення роботи міста. Машина була чітко промаркована та впізнавана як транспортний засіб торгівельної бази”, — пишуть у Краматорській міській раді.

Там зазначили, що місто щодня живе під загрозою нових ударів, спрямованих на цивільних мешканців, які просто виконують свою роботу.

“Краматорськ щодня живе під загрозою російських ударів. Люди їдуть на роботу, доставляють товари, забезпечують функціонування міста — і навіть у цей момент можуть стати мішенню російського дрона. За кожним таким ударом — не просто пошкоджене авто. За ним — людське життя, родина, близькі, які сьогодні втратили свою людину. Росія продовжує вбивати цивільних у Краматорську. І кожен такий злочин має бути зафіксований та отримати належну правову оцінку”, — йдеться у повідомленні від міської ради.

Нагадаємо, наслідком одного з авіаударів по Краматорську 22 вересня стало пошкодження храму в ім’я святого Іоанна Предтечі. В Українській православній церкві (МП) заявили про “серйозне” руйнування стін, покрівлі та куполу святині. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про наслідки тієї атаки та показали стан церкви в окремому матеріалі.