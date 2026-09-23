Російські військові вдарили по храму в ім’я святого Іоанна Предтечі в Краматорську: що відомо про наслідки

Пошкоджений храм ім’я святого Іоанна Предтечі в Краматорську. Фото: ДСНС

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Наслідком одного з авіаударів по Краматорську 22 вересня стало пошкодження храму в ім’я святого Іоанна Предтечі. В Українській православній церкві (МП) заявили про “серйозне” руйнування стін, покрівлі та куполу святині.

Про атаку по храму повідомили волонтер Богдан Зуяков, інформаційно-просвітницький відділ УПЦ та ДСНС України в Донецькій області.

Атакована церква розташована у східній частині Краматорська, поблизу скверу та пам’ятника Марії Приймаченко та 174-го кварталу.

Влучання, внаслідок якого постраждала святиня, відбулося у другій половині дня 22 вересня. У ДСНС стверджують, що внаслідок цієї атаки загалом зазнали руйнувань 10 багатоквартирних будинків, будівля храму та легкове авто.

На опублікованих фото зафіксовані руйнування святині: купол втратив зовнішнє позолочене покриття, металевий каркас будівлі частково оголився, однак хрест на завершенні шпиля вцілів. Вибух зруйнував покрівлю над центральною частиною споруди та пошкодив крокв’яну систему даху. Цегляні стіни мають наскрізні пробоїни у верхній частині та обвалення кладки, вікна вибиті. Навколо будівлі — завали будівельного сміття.

Загалом на Краматорськ за добу росіяни скинули п’ять бомб: одну 500-кілограмову та ще чотири — 250-кілограмові, а також по місту били дронами. Одна людина загинула, поранені ще п’ятеро. Пошкоджені 10 багатоквартирних та 54 приватні будинки, храм, будівля банку, магазин та авто, пишуть у поліції.

Нагадаємо, місяцем раніше російські військові поцілили по куполу храму святого Олександра Невського у Краматорську. Внаслідок атаки релігійна споруда зазнала руйнувань — на місці виникла пожежа, яку згодом ліквідували надзвичайники. З будівлі вдалося винести матеріальні цінності, зокрема ікони. Однак їхній стан невідомий.