Евакуація людей з Лимана, весна 2025 року. Скриншот відео: поліція Донеччини

У Лиманській громаді оновлюють План евакуації населення. Для людей, які залишають зону бойових дій, вже визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях. Процес координують рятувальники, поліція, військові та волонтери. Коштів на евакуацію в місцевому бюджеті не передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Лиманської міської військової адміністрації.

У громаді зазначили, що мають розроблений і погоджений План евакуації. Але зараз його оновлюють через кадрові зміни та потребу уточнити відповідальних і маршрути.

Наразі є домовленості про прийом евакуйованих із кількома містами в інших регіонах — Тячевом, Корсунь-Шевченківським та Кременчуком.

Першочергово вивозять дітей, людей з інвалідністю, літніх, тих, хто потребує постійного медичного нагляду. За координацію евакуації відповідає Лиманська МВА. Виконавці — посадовці адміністрації, підрозділи ДСНС, Нацполіції та військові, що дислокуються в громаді. До роботи також залучають волонтерські організації та партнерів, які мають транспорт і досвід евакуації цивільних.

У розпорядженні громади є автобуси різної місткості та спецтранспорт для маломобільних людей (точної кількості у відповіді не зазначили).

Пункти збору організували на території громади, зокрема в Лимані, але з міркувань безпеки точні адреси повідомляють безпосередньо перед виїздом. Для тимчасового розміщення людей діють шелтери та транзитні пункти в Дніпропетровській і Харківській областях.

Мешканців інформують через офіційні сторінки громади, соціальні мережі, старост, вуличні комітети та волонтерів. Для тих, хто відмовляється евакуюватися, проводять роз’яснювальну роботу і надають психологічну підтримку.

Власного фінансування на евакуаційні заходи у 2025 році в бюджеті громади не передбачили. Натомість процес підтримують міжнародні гуманітарні партнери — Агентство ООН у справах біженців, Червоний Хрест та інші організації, які допомагають із транспортуванням, розміщенням, забезпеченням продуктами й медичною допомогою.

Раніше ми писали, що у Слов’янську останнім часом побільшало жителів, які залишають місто, але водночас сюди приїжджають люди з навколишніх громад. Попри часткову евакуацію, в місті працюють магазини, банки, медичні заклади та комунальні служби.