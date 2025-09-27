Евакуація. Ілюстративне фото: ДСНС

У Слов’янську останнім часом побільшало мешканців, що залишають місто, але водночас сюди приїжджають люди з навколишніх громад. Попри часткову евакуацію, в місті працюють магазини, банки, медичні заклади та комунальні служби.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Вадим Лях в етері “Суспільне. Студія”.

За словами очільника громади, останнім часом у місті спостерігається активний рух населення. Хоча більше людей виїжджають зі Слов’янська, загальна чисельність мешканців у місті суттєво не зменшується.

“Ми бачимо, що чисельність не зменшується в самому місті, тому що приїжджають з Дружківської, Покровської громади, Лиманської громади люди, зупиняються в місті як транзитом, у родичів чи знайомих”, — зазначив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його оцінкою, нині у Слов’янську перебуває приблизно 50 тисяч жителів, та місто продовжує приймати людей з навколишніх територій.

Нагадаємо, російські війська на Донеччині стягують свої підрозділи, серед яких, зокрема, морська піхота. Вони хочуть утворити “кліщі” навколо агломерації зі Слов’янськом.