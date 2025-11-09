Онлайн-консультації для жителів Новогродівської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Жителі Новогродівської громади зможуть поспілкуватися з керівництвом військової адміністрації, старостами округів, освітянами та медиками. З 10 по 14 листопада для мешканців громади запланували низку онлайн-консультацій у форматі відеозустрічей.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Онлайн-зустрічі проходитимуть щодня з 10:00 до 11:00 у Google Meet.

У понеділок, 10 листопада, відбудеться онлайн-прийом начальника Новогродівської міської ВА Костянтина Дробота, його заступниці Алли Рябцевої та представниць керівного складу міської ради — Лілії Бєгалі й Наталії Кириченко.

Долучитися можна за посиланням.

У вівторок, 11 листопада, онлайн-консультацію проведе начальниця відділу освіти міськради Алла Борковець.

Приєднатися можна за посиланням.

У середу, 12 листопада, жителі Миколаївського старостинського округу зможуть поспілкуватися зі старостою Іриною Джигою.

Щоб долучитися до зустрічі — переходьте за посиланням.

У четвер, 13 листопада, на зв’язку будуть представниці медичної галузі — директорка Центральної міської лікарні Ольга Братишко та директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Мальчина.

Приєднатися можна за посиланням.

У п’ятницю, 14 листопада, відбудеться онлайн-консультація голови гуманітарного штабу громади Лілії Бєгалі.

Зареєструватися можна за посиланням.

Поставити запитання чи повідомити про проблему може кожен житель громади, зазначають у Новогродівській адміністрації. Усі звернення розглядатимуть індивідуально.

Раніше ми писали, що служба зайнятості Донеччини проведе п’ятиденний онлайн-курс для майбутніх підприємців.