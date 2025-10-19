Підтримайте Вільне Радіо
З 20 по 24 жовтня Донецька обласна служба зайнятості організовує цикл із п’яти онлайн-зустрічей у межах проєкту “БізнесLAB” — програми для людей, які планують відкрити власну справу або роблять перші кроки у підприємництві.
Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація.
Учасники курсу зможуть дізнатися, як знайти бізнес-ідею, оцінити власний потенціал, скласти бізнес-план, скористатися державними та грантовими програмами підтримки, а також розібратися в юридичних і податкових питаннях.
Розклад онлайн-зустрічей (початок щодня об 11:00):
• 20 жовтня — Перший крок майбутнього підприємця,
• 21 жовтня — Мій внутрішній підприємець,
• 22 жовтня — Програми підтримки для бізнесу,
• 23 жовтня — Юридична абетка підприємця,
• 24 жовтня — Особливості складання бізнес-плану.
Участь у курсі безоплатна. Для реєстрації потрібно звернутися до кар’єрного радника служби зайнятості або за номером call-центру Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-219-713.
