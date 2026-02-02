Прийом фахівців. Ілюстративне фото: ПФУ

У середу, 4 лютого, фахівці Пенсійного фонду України в Донецькій області проведуть виїзний прийом для переселенців із Покровської громади. Зустріч пройде у Кропивницькому, консультацію спеціалістів можна буде отримати протягом двох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Так, громадян прийматимуть за адресою: місто Кропивницький, вулиця Єльворті, 5, кабінет №126. Там працює один із гуманітарних хабів мережі “Єднання”.

Зустріч почнеться о 10:00 та триватиме до 12:00. Фахівці планують надавати допомогу з питань пенсійного забезпечення, призначення та виплати житлових субсидій та пільг, страхових виплат та інших послуг.

Окрім цього, представники ПФУ допомагатимуть переселенцям користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду.

