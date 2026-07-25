Жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі з 27 до 31 липня року прийматимуть фахівці управління соцзахисту. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

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У період з 27 до 31 липня 2026 року жителів Торецької громади запрошують на прийом фахівців управління соціального захисту населення у Києві, Кременчуку та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація. Прийоми пройдуть:

з 10:00 до 14:00 у період з 27 липня до 31 липня за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67;

з 09:00 до 14:00 27 липня, 29 липня та 31 липня за адресою: м. Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55;

з 10:00 до 14:00 у період з 27 липня до 31 липня за адресою: м. Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

З питання щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54 або (066) 456-71-70.

Нагадаємо, у Торецькій громаді побільшало переселенців, які потребують допомоги через поранення, важкі хвороби або були учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. На їхню підтримку у 2026 році планували витратити 28,8 млн грн, однак суму збільшили до 31,1 млн грн.