Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У період з 27 до 31 липня 2026 року жителів Торецької громади запрошують на прийом фахівців управління соціального захисту населення у Києві, Кременчуку та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.
Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація. Прийоми пройдуть:
З питання щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54 або (066) 456-71-70.
Нагадаємо, у Торецькій громаді побільшало переселенців, які потребують допомоги через поранення, важкі хвороби або були учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. На їхню підтримку у 2026 році планували витратити 28,8 млн грн, однак суму збільшили до 31,1 млн грн.