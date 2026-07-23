Понад 2,2 млн грн хочуть додатково виділити у Торецькій МВА на допомогу постраждалим переселенцям у 2026 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Торецькій громаді побільшало переселенців, які потребують допомоги через поранення, важкі хвороби або були учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. На їхню підтримку у 2026 році планували витратити 28,8 млн грн, однак суму збільшили до 31,1 млн грн. Розповідаємо, на допомогу скільком людям розраховані додаткові кошти.

Про зміни у бюджетних витратах журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Торецької МВА від 7 липня 2026 року, “Про внесення змін та доповнень до розпорядження “Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій громадян Торецької міської територіальної громади на 2025–2027 роки”.

Згідно з попередньою редакцією документа, до якої Василь Чинчик вносив зміни 12 травня 2026 року, загалом протягом трьох років планували витратити 28 879 070 грн на допомогу жителям громади. У новій редакції, яку опублікували у липні, суму збільшили до 31 129 070 грн.

Додаткові 2,2 млн грн планують витратити у 2026 році. Усю цю суму хочуть спрямувати на матеріальну допомогу жителям Торецької громади, які дістали поранень через детонацію вибухонебезпечних предметів, а також людям, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС.

Збільшення фінансування підтримки переселенців з Торецької громади пов’язано з тим, що кількість потребуючих допомоги людей за два місяці зросла.

Так, у травні в громаді розраховували гроші на 680 переселенців, які підпадають під програму допомоги пораненим під час бойових дій, постраждалим через аварію на Чорнобильській АЕС, онкохворим і тяжкохворим громадянам. Через два місяці вона знадобилась 830 людям (йдеться про 300 чоловіків та 530 жінок).

З питаннями щодо соціального захисту переселенців з Торецької громади можна звертатися за телефонами: (099) 611-89-54, (066) 456-71-70, (063) 546-76-87.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Торецькій ВА на обліку були 79 сімей, в яких члени родин загинули у лавах ЗСУ під час захисту держави, а також 15 учасників бойових дій, які дістали інвалідність. Втім на допомогу їм по окремих соціальних програмах в першому кварталі року не витратили ні гривні.