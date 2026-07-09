В Торецькій громаді є гроші на допомогу родинам травмованих та загиблих військових, але по неї не поспішають звертатись, — ВА

У Торецькій громаді є 79 родин, в яких близькі загинули на війні, але вони не просять про допомогу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Станом на весну 2026 року у Торецькій ВА на обліку були 79 сімей, в яких члени родин загинули у лавах ЗСУ під час захисту держави, а також 15 учасників бойових дій, які дістали інвалідність. Втім на допомогу їм по окремих соціальних програмах в першому кварталі року не витратили ні гривні.

Про витрати на допомогу родинам військових журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту про виконання “Програми економічного і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади за І квартал 2026 року”, який опублікували у травні. Новіших даних представники громади наразі не публікують.

Загалом у 2026 році на підтримку родин військових та самих захисників і захисниць заклали 6,4 млн грн у місцевому бюджеті. Кошти передбачили на такі програми:

санаторно-курортне лікування захисникам, які дістали інвалідності та родинам загиблих військових;

соціальну адаптацію ветеранів і членів їхніх сімей;

допомогу ветеранам, військовослужбовцям, звільненим з полону, пораненим захисникам та родинам загиблих військових;

допомогу на поховання загиблих захисників і встановлення пам’ятників.

Посадовці зазначили, що за підсумками І кварталу 2026 року ніхто не звертався по підтримку за згаданими програмами.

З питаннями щодо допомоги військовим та членам їхніх родин з Торецької громади можна звертатися за телефонами: (099) 611-89-54, (066) 456-71-70, (063) 546-76-87.

Нагадаємо, на липень 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють вісім хабів підтримки у шести містах України — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході. Там можна отримати різноманітні соціальні послуги, консультації психолога, а ще гуманітарну допомогу.