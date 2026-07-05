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У Торецької громади є вісім хабів підтримки ВПО: які послуги там надають (адреси)

Богдан Комаровський
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На липень 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють вісім хабів підтримки у шести містах України — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході. Там можна отримати різноманітні соціальні послуги, консультації психолога, а ще гуманітарну допомогу. У деяких осередках також проводять культурно-мистецькі та розважальні заходи. Публікуємо актуальні адреси. 

Про них журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Торецької МВА.

Які хаби для ВПО з Торецької громади працюють у 2026-му

Влітку 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють два гуманітарних центри “З Торецьком у серці”, три культурних простори, один осередок підтримки та два освітні хаби. Вони розташовані у різних куточках країни — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході, охоплюючи Київ, Ірпінь, Черкаси й Кременчук.

Так, отримати психологічну підтримку, гуманітарну допомогу, консультації з питань соціального захисту та інші соціальні послуги, а також потрапити на прийом до представників Пенсійного фонду чи центру зайнятості можна за такими адресами:

  • Гуманітарний центр “З Торецьком у серці” — м.Черкаси, вул. Сінна, буд. 20;
  • Культурний простір Торецької громади — м. Хмельницький, провулок Степана Бандери, буд. 2/1 а, кабінет 327;
  • Культурний простір Торецької громади — м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40 а, кабінет 12;
  • Гуманітарний простір  міста Торецьк “Центр життєстійкості Торецької громади” — м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 67;
  • Центр підтримки мешканців Торецької громади — м. Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд. 8.

Окрім вищезазначеного, на окремих локаціях надають освітні послуги, зокрема:

  • Культурний простір Торецької міської територіальної громади (позашкільна мистецька освіта) — м. Дніпро, проспект Лесі Українки, буд. 55;
  • Освітній хаб “Аліса в країні знань” — м. Ірпінь вул. Мечнікова, буд. 118;
  • Освітній простір Торецька  — м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 36 кабінет 20.

Нагадаємо, у Торецькій ВА просять жителів громади заповнити анкету потреб. Інформацію оновлюють, аби за необхідності скоригувати допомогу. Пройти анкетування можуть повнолітні тореччани.

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