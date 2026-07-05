Культурний простір Торецької громади у Дніпрі. Ілюстративне фото: Toretsk HUB

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На липень 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють вісім хабів підтримки у шести містах України — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході. Там можна отримати різноманітні соціальні послуги, консультації психолога, а ще гуманітарну допомогу. У деяких осередках також проводять культурно-мистецькі та розважальні заходи. Публікуємо актуальні адреси.

Про них журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Торецької МВА.

Які хаби для ВПО з Торецької громади працюють у 2026-му

Влітку 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють два гуманітарних центри “З Торецьком у серці”, три культурних простори, один осередок підтримки та два освітні хаби. Вони розташовані у різних куточках країни — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході, охоплюючи Київ, Ірпінь, Черкаси й Кременчук.

Так, отримати психологічну підтримку, гуманітарну допомогу, консультації з питань соціального захисту та інші соціальні послуги, а також потрапити на прийом до представників Пенсійного фонду чи центру зайнятості можна за такими адресами:

Гуманітарний центр “З Торецьком у серці” — м.Черкаси, вул. Сінна, буд. 20;

Культурний простір Торецької громади — м. Хмельницький, провулок Степана Бандери, буд. 2/1 а, кабінет 327;

Культурний простір Торецької громади — м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40 а, кабінет 12;

Гуманітарний простір міста Торецьк “Центр життєстійкості Торецької громади” — м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 67;

Центр підтримки мешканців Торецької громади — м. Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд. 8.

Окрім вищезазначеного, на окремих локаціях надають освітні послуги, зокрема:

Культурний простір Торецької міської територіальної громади (позашкільна мистецька освіта) — м. Дніпро, проспект Лесі Українки, буд. 55;

Освітній хаб “Аліса в країні знань” — м. Ірпінь вул. Мечнікова, буд. 118;

Освітній простір Торецька — м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 36 кабінет 20.

Нагадаємо, у Торецькій ВА просять жителів громади заповнити анкету потреб. Інформацію оновлюють, аби за необхідності скоригувати допомогу. Пройти анкетування можуть повнолітні тореччани.