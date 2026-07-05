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На липень 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють вісім хабів підтримки у шести містах України — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході. Там можна отримати різноманітні соціальні послуги, консультації психолога, а ще гуманітарну допомогу. У деяких осередках також проводять культурно-мистецькі та розважальні заходи. Публікуємо актуальні адреси.
Про них журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Торецької МВА.
Влітку 2026-го для переселенців із Торецької громади працюють два гуманітарних центри “З Торецьком у серці”, три культурних простори, один осередок підтримки та два освітні хаби. Вони розташовані у різних куточках країни — від Хмельницького на заході до Дніпра на сході, охоплюючи Київ, Ірпінь, Черкаси й Кременчук.
Так, отримати психологічну підтримку, гуманітарну допомогу, консультації з питань соціального захисту та інші соціальні послуги, а також потрапити на прийом до представників Пенсійного фонду чи центру зайнятості можна за такими адресами:
Окрім вищезазначеного, на окремих локаціях надають освітні послуги, зокрема:
Нагадаємо, у Торецькій ВА просять жителів громади заповнити анкету потреб. Інформацію оновлюють, аби за необхідності скоригувати допомогу. Пройти анкетування можуть повнолітні тореччани.