Переселенців з Торецької громади питають про потреби: як заповнити анкету

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У Торецькій ВА просять жителів громади заповнити анкету потреб. Інформацію оновлюють, аби за необхідності скоригувати допомогу. Пройти анкетування можуть повнолітні тореччани.
Про це повідомили у Торецькій МВА.
У військовій адміністрації зазначають, що відповіді допоможуть:
У зв’язку із запуском нової анкети попередня форма опитування більше не використовується.
Нагадаємо, Торецькі медики в евакуації планують закупити обладнання для пацієнтів, які відновлюються після ампутацій та травм.