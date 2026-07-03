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Переселенців з Торецької громади питають про потреби: як заповнити анкету

Ганна Назарова
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У Торецькій ВА просять жителів громади заповнити анкету потреб. Інформацію оновлюють, аби за необхідності скоригувати допомогу.  Пройти анкетування можуть повнолітні тореччани.


Про це повідомили у Торецькій МВА. 

У військовій адміністрації зазначають, що відповіді допоможуть:

  • отримати актуальну інформацію про мешканців громади;
  • визначити найбільш нагальні потреби та пріоритетні напрямки підтримки;
  • оперативніше реагувати на актуальні виклики;
  • підвищити ефективність роботи та соціальних програм громади.

У зв’язку із запуском нової анкети попередня форма опитування більше не використовується.

Нагадаємо, Торецькі медики в евакуації планують закупити обладнання для пацієнтів, які відновлюються після ампутацій та травм.

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