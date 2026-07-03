Переселенців з Торецької громади питають про потреби: як заповнити анкету

Анкета. Ілюстративне фото: Вільне радіо

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У Торецькій ВА просять жителів громади заповнити анкету потреб. Інформацію оновлюють, аби за необхідності скоригувати допомогу. Пройти анкетування можуть повнолітні тореччани.



Про це повідомили у Торецькій МВА.

У військовій адміністрації зазначають, що відповіді допоможуть:

отримати актуальну інформацію про мешканців громади;

визначити найбільш нагальні потреби та пріоритетні напрямки підтримки;

оперативніше реагувати на актуальні виклики;

підвищити ефективність роботи та соціальних програм громади.

У зв’язку із запуском нової анкети попередня форма опитування більше не використовується.

Нагадаємо, Торецькі медики в евакуації планують закупити обладнання для пацієнтів, які відновлюються після ампутацій та травм.