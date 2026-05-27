Пристрої для застібання ґудзиків, механічні пристосування для надягання шкарпеток і колгот, а також для знімання взуття — цілий перелік обладнання, яке допомагає в адаптації та реабілітації людям після травм, готуються закупити у “Центр первинної медико-санітарної допомоги Торецької громади”. Скористатись ним зможуть пацієнти в Києві.
Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість закупівлі становить майже 562 тис. грн. Фінансування передбачене з місцевого бюджету. Пропозиції від учасників приймають до 3 червня 2026 року. Постачання обладнання планують здійснювати до Києва, де наразі фактично розміщена установа.
Умовою тендеру є те, що всі позиції мають бути новими та виготовленими у 2025–2026 роках.
Обладнання призначене для пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату, ураженнями нервової системи, наслідками інсультів, ДЦП, травмами та ампутаціями. Основний акцент — на відновленні дрібної моторики та навичок самообслуговування.
Реабілітаційні меблі:
Для пацієнтів із порушенням функцій рук або після ампутацій планують закупити пристрої для кухні та побуту:
Також планують закупити:
Постачальник має не лише доставити обладнання, а й встановити його, ввести в експлуатацію та провести інструктаж для персоналу — усе це за власний кошт. Гарантія на техніку має становити щонайменше 12 місяців.
Закупівля передбачає поетапні поставки: обладнання привозитимуть партіями протягом 10 днів після кожної заявки медзакладу. Сам договір діятиме до 31 грудня 2026 року.
