Пристрої для застібання ґудзиків, механічні пристосування для надягання шкарпеток і колгот, а також для знімання взуття — цілий перелік обладнання, яке допомагає в адаптації та реабілітації людям після травм, готуються закупити у “Центр первинної медико-санітарної допомоги Торецької громади”. Скористатись ним зможуть пацієнти в Києві.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Що та за скільки планують закупити?

Очікувана вартість закупівлі становить майже 562 тис. грн. Фінансування передбачене з місцевого бюджету. Пропозиції від учасників приймають до 3 червня 2026 року. Постачання обладнання планують здійснювати до Києва, де наразі фактично розміщена установа.

Умовою тендеру є те, що всі позиції мають бути новими та виготовленими у 2025–2026 роках.

Обладнання призначене для пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату, ураженнями нервової системи, наслідками інсультів, ДЦП, травмами та ампутаціями. Основний акцент — на відновленні дрібної моторики та навичок самообслуговування.

Реабілітаційні меблі:

педіатричне реабілітаційне крісло з налаштуванням положення сидячи та лежачи, фіксаторами та підйомним механізмом;

дитяче реабілітаційне крісло зі змінним нахилом спинки та системою фіксації в різних положеннях;

реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти (довжина від 200 см, ширина від 120 см, навантаження від 200 кг).

Для пацієнтів із порушенням функцій рук або після ампутацій планують закупити пристрої для кухні та побуту:

набір столових приборів із нековзкими ручками та можливістю індивідуального згинання;

кухонну дошку з фіксаторами та антиковзкими елементами;

овочечистку з присосками та змінними лезами;

пристрій для нахилу електричного чайника;

стакан із носиком і клапаном проти проливання (300 мл);

обмежувач для тарілки;

щітку на присосках для миття посуду однією рукою.

Також планують закупити:

пристрої для застібання ґудзиків;

механічні пристосування для надягання шкарпеток і колгот;

пристрій для знімання взуття;

ручні щипці для підіймання предметів;

ремені для допомоги у підйомі та переміщенні кінцівок;

текстильні тримачі для фіксації столових приборів або письмового приладдя.

Постачальник має не лише доставити обладнання, а й встановити його, ввести в експлуатацію та провести інструктаж для персоналу — усе це за власний кошт. Гарантія на техніку має становити щонайменше 12 місяців.

Закупівля передбачає поетапні поставки: обладнання привозитимуть партіями протягом 10 днів після кожної заявки медзакладу. Сам договір діятиме до 31 грудня 2026 року.

