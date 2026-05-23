Для посилення безпеки бригад екстреної медичної допомоги та пацієнтів у прифронтових районах Донеччини планують закупити системи РЕБ, дрон-детектори та провести бронювання санітарного транспорту. Загальна вартість закупівель становить понад 10,7 млн грн.

Відповідні тендери журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Замовником обох закупівель є комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Донецької області.

Процедуру закупівлі провели шляхом укладання прямих договорів через необхідність оперативного реагування на воєнні загрози.

Чому виникла нагальна потреба у захисті?

Підставою для закупівель стало рішення Ради оборони Донецької області, введене в дію розпорядженням Донецької обласної військової адміністрації від 16 квітня 2026 року.

Про це йдеться й у службовій записці від 10 квітня 2026 року, яку підготувало керівництво Комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

У документі зазначається, що через наближення лінії фронту безпекова ситуація для бригад екстреної медичної допомоги суттєво погіршилася.

“Останнім часом у зв’язку з наближенням лінії фронту почастішали ворожі атаки дронами цивільних автомобілів, обстановка у м. Дружківка, м. Краматорськ та м. Слов’янськ стає дуже небезпечною для бригад ЕМД та пацієнтів, яких транспортують до медичних закладів”, — йдеться у документі.

Окремо у службовій записці наголошується на стрімкому зростанні загрози з боку безпілотників і потребі швидкого реагування.

“FPV-дрони та ударні безпілотники здатні завдати шкоди за лічені секунди, тому раннє виявлення — це питання виживання”, — зазначається у записці.

Що планують закупити

Планують закупити системи РЕБ та дрон-детектори, а також провести бронювання автомобілів екстреної медичної допомоги. Загальна вартість робіт становить 10,7 млн грн.

Йдеться про 15 комплектів обладнання вартість понад 5,7 млн грн, до складу кожного з яких входять дрон-детектор “Свістун” та комплекс РЕБ “Бульба 12 Автобокс”.

Детектор призначений для виявлення сигналів керування та телеметрії ворожих безпілотників ще до їх візуального або акустичного виявлення, тоді як система РЕБ створює перешкоди на частотах управління дронами та блокує зв’язок між оператором і безпілотником.

У технічному обґрунтуванні зазначається, що робота цих систем у парі є необхідною з огляду на умови експлуатації. Постійне ввімкнення РЕБ під час руху створює навантаження на електросистему автомобіля та може демаскувати транспорт, тому його активація передбачена лише у разі фіксації загрози дрон-детектором.

Окремо в умовах закупівлі передбачено, що обладнання має бути виконане у білому кольорі — для маскування на стандартних автомобілях швидкої допомоги.

Також планують закупити 20 портативних дрон-детекторів “Кожан” загальною вартістю 576 тис. грн. Компактні радіоелектронні пристрої призначені для завчасного виявлення російських FPV-дронів.

Планується й капітальне бронювання двох автомобілів екстреної медичної допомоги із встановленням захисту 4-го класу.

Для довідки: 4-й клас бронювання (ПЗСА-4) відповідно до ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів” передбачає балістичний захист від обстрілів зі стрілецької зброї, зокрема куль калібрів 5,45 мм і 7,62 мм, а також від уламків боєприпасів. Досягається це шляхом посилення кузова бронепанелями та встановлення багатошарового куленепробивного скла.

Бронювання виконуватимуть на базі повнопривідних автомобілів.

Усі закупівлі фінансуються з обласного бюджету Донецької області в межах профільних програм забезпечення екстреної медичної допомоги населенню. Постачання систем РЕБ “Бульба” та детекторів “Кожан” очікується до 31 липня 2026 року, а роботи з повного бронювання двох автомобілів мають завершити до 31 грудня 2026 року.

Хто виконуватиме роботи

Постачання обладнання та виконання робіт здійснюватимуть три компанії, визначені за результатами прямих договорів:

ТОВ “Дефенс.Тех” (м. Рівне) — постачання 15 комплектів РЕБ “Бульба 12 Автобокс” із дрон-детекторами “Свістун”

ТОВ “Українські радіоелектронні системи “Авангард” (м. Київ) — постачання 20 портативних дрон-детекторів “Кожан”

ТОВ “Армор Кар” (м. Київ) — виконання робіт з капітального бронювання двох автомобілів швидкої допомоги.

