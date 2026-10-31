Фахівці соцзахисту Торецька прийматимуть місцевих у Києві, Кременчуці та Дніпрі з 2 до 6 листопада

Жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі з 2 до 6 листопада 2026 року прийматимуть фахівці управління соцзахисту. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

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Є питання до соцзахисту Торецька? З 2 до 6 листопада переселенців із Торецької громади запрошують на прийом до фахівців управління соціального захисту населення у Києві, Кременчуці та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація. Прийоми пройдуть:

з 10:00 до 14:00 у період з 2 до 6 листопада за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67;

з 09:00 до 14:00 2, 4 та 6 листопада за адресою: м. Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55;

з 10:00 до 14:00 у період з 2 до 6 листопада за адресою: м. Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

З питання щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54 або (066) 456-71-70.

Нагадаємо, установи Торецької громади через російську окупацію змушені працювати в різних містах України. За перші дев’ять місяців 2026 року на ці потреби з місцевого бюджету спрямували понад 5,7 мільйона гривень.