Фахівці соцзахисту Торецька прийматимуть місцевих у Києві, Кременчуці та Дніпрі з 2 до 6 листопада

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Є питання до соцзахисту Торецька? З 2 до 6 листопада переселенців із Торецької громади запрошують на прийом до фахівців управління соціального захисту населення у Києві, Кременчуці та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.
Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація. Прийоми пройдуть:
З питання щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54 або (066) 456-71-70.
Нагадаємо, установи Торецької громади через російську окупацію змушені працювати в різних містах України. За перші дев’ять місяців 2026 року на ці потреби з місцевого бюджету спрямували понад 5,7 мільйона гривень.