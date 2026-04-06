Федорівку та Виїмку Соледарської громади визнали окупованими: що відомо

Федорівка та Виїмка на мапі DeepState

У Соледарській громаді український уряд визнав окупованими ще населені пункти — село Федорівку та селище Виїмку. Загальна кількість зайнятих російськими військами населених пунктів громади з 2022 року вже досягла 25.

Про ці зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454 від 9 березня 2026 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Документ набув чинності 31 березня.

Згідно з офіційним Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, селище Виїмка окуповане російськими військами від 25 грудня 2025 року. Село Федорівка потрапило під контроль армії країни-агресорки пізніше — 11 лютого 2026-го.

Загалом у Соледарській громаді є 37 населених пунктів, 25 з них вже офіційно перебувають під тимчасовою окупацією: Соледар, Бахмутське, Берестове, Благодатне, Білогорівка, Василівка, Веселе, Виїмка, Володимирівка, Дубово-Василівка, Залізнянське, Краснополівка, Липове, Миколаївка, Нагірне, Парасковіївка, Пилипчатине, Підгородне, Роздолівка, Сакко І Ванцетті, Спірне, Стряпівка, Трипілля, Федорівка та Яковлівка.

У зоні активних бойових дій залишаються ще 12 населених пунктів. Йдеться про:

с. Бондарне;

с. Васюківка;

с. Голубівка;

с. Діброва;

с. Липівка;

с. Міньківка;

с. Никифорівка;

с. Оріхово-Василівка;

с. Пазено;

с. Привілля;

с. Федорівка Друга;

с. Хромівка.

Нагадаємо, також окупованими визнали ще три населені пункти Костянтинівської громади. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про її офіційний статус.