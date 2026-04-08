Фільм “2000 метрів до Андріївки” Чернова отримав шість номінацій премії “Еммі”

Кадр з фільму "2000 метрів до Андріївки". Ілюстративне фото

Фільм “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова отримав одразу шість номінацій на 47-й щорічній премії News & Documentary Emmy Awards. Стрічку представлять в ключових категоріях документального кіно. Церемонія нагородження відбудеться 27 та 28 травня.

Про це йдеться у соцмережах американської Національної академії телевізійних мистецтв і наук.

Стрічку Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки”, яка розповідає історію звільнення села поблизу Бахмута у вересні 2023 року, відзначили на 47-й щорічній премії News & Documentary Emmy Awards одразу в 6 номінаціях:

“Видатний документальний фільм про сучасні події”;

“Найкращий документальний фільм”;

“Видатний сценарій”;

“Видатна режисерська робота”;

“Видатна операторська робота”;

“Видатний монтаж”.

Як зазначив генеральний директор Академії Адам Шарп, цьогорічні номінанти “представляють динамічний спектр голосів та поглядів, які формують майбутнє новин та документального кіно” і допомагають глибше зрозуміти важливі теми сучасності.

Церемонія вручення премії відбуватиметься у Нью-Йорку два дні: нагороди в категорії новин вручатимуть 27 травня, а документального кіно — 28 травня. Обидві події пройдуть у залі Фредеріка П. Роуза в Jazz at Lincoln Center їх також транслюватимуть онлайн.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.

Нагадаємо, документальна стрічка “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова цьогоріч не перемогла у своїй номінації на премії BAFTA.