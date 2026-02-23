Стрічка “2000 метрів до Андріївки” Чернова не перемогла на “британському оскарі” — BAFTA

Кадр з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: Sundance Institute

Документальний фільм “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова цьогоріч не перемогла у своїй номінації на премії BAFTA. Стрічка розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року.

Про це йдеться на сайті Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Цьогоріч церемонія нагородження відбулася 22 лютого у Лондоні. Ведучим став актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.

Так, у категорії “Найкращий документальний фільм”, де була номінована стрічка українського режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки”, перемогу здобув російський фільм “Містер Ніхто проти Путіна” Девіда Боренштейна.

Зазначимо, що у 2024-му в категорії “Документальне кіно” премії перемогла інша стрічка Чернова — “20 днів у Маріуполі”.

Раніше “2000 метрів до Андріївки” вдалося подолати два етапи відбору на премію “Оскар” — 16 грудня документальна стрічка Мстислава Чернова потрапила до довгого та короткого списків. Однак фільм не увійшов до фінальної п’ятірки у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.