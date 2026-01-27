Кадри, зняті Мстиславом Черновим у процесі зйомки фільму. Ілюстративне фото: AP та Frontline

Документальний фільм “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова потрапив до короткого списку премії BAFTA. Стрічка розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року.

Про це йдеться на сайті премії.

Фільм “2000 метрів до Андріївки” українського режисера Мстислава Чернова — одна з п’яти стрічок короткого списку премії BAFTA, яку називають “британським “Оскаром”, у 2026 році. Його номінували у категорії “Документальні фільми”.

Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 лютого у Лондоні. Ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.

Зазначимо, що у 2024-му в категорії “Документальне кіно” премії перемогла інша стрічка Мстислава Чернова — “20 днів у Маріуполі”.

Раніше “2000 метрів до Андріївки” вдалося подолати два етапи відбору на премію “Оскар” — 16 грудня документальна стрічка Мстислава Чернова потрапила до довгого та короткого списків. Однак фільм не увійшов до фінальної п’ятірки у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.