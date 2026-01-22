Кадри з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: Sundance Institute

Американська кіноакадемія 22 січня офіційно оголосила список номінантів на 98-му премію “Оскар”. До фінальної п’ятірки не потрапила документальна стрічка режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції кіноакадемії.

“2000 метрів до Андріївки” вдалося подолати два етапи відбору на премію “Оскар” у 2026 році, 16 грудня документальна стрічка Мстислава Чернова потрапила до довгого та до короткого списків. Однак фільм не увійшов до фінальної п’ятірки у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Тож цьогоріч “2000 метрів до Андріївки” не зможуть поборотися за премію “Оскар”.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.