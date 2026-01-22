Підтримайте Вільне Радіо
Американська кіноакадемія 22 січня офіційно оголосила список номінантів на 98-му премію “Оскар”. До фінальної п’ятірки не потрапила документальна стрічка режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки”.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції кіноакадемії.
“2000 метрів до Андріївки” вдалося подолати два етапи відбору на премію “Оскар” у 2026 році, 16 грудня документальна стрічка Мстислава Чернова потрапила до довгого та до короткого списків. Однак фільм не увійшов до фінальної п’ятірки у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.
Тож цьогоріч “2000 метрів до Андріївки” не зможуть поборотися за премію “Оскар”.
Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.
Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.
Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.
Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.
Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.
Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.
Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.