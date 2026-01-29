Кадр з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: Sundance Institute

Документальний фільм “2000 метрів до Андріївки” оскароносного режисера Мстислава Чернова став номінантом ще однієї міжнародної кінопремії: стрічка може перемогти здобути Премію Гільдії сценаристів Америки категорії “Найкращий сценарій у документальному фільмі”.

Про це йдеться на сайті Гільдії сценаристів Америки.

За премію фільму про український контрнаступ 2023 року доведеться змагатися з картинами “Становлення Led Zeppelin” режисера Бернарда Макмагона та “Білий від страху” від Ендрю Голдберга.

78 церемонія нагородження Премії Гільдії сценаристів Америки пройде 8 березня. Тоді й стане відомо, чи здобула українська стрічка перемогу.

Напередодні “2000 метрів до Андріївки” потрапив до короткого списку премії BAFTA, яку називають “британським оскаром”. Цю нагороду у 2024 році здобув інший документальний фільм Мстислава Чернова про війну — “20 днів у Маріуполі”.

Картина “2000 метрів до Андріївки” раніше змагалася за премію “Оскар” та змогла пройти два етапи відбору на цю премію, потрапивши до довгого та короткого списків. Втім, її не допустили до п’ятірки номінантів на премію в категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.