Документальну стрічку оскароносного режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” номінували на премію Гільдії режисерів США. Фільм про український контрнаступ на Сході у 2023 році змагатиметься з чотирма іншими картинами у номінації “Документальний фільм”.
Про це повідомили на офіційному сайті Гільдії режисерів США.
З картиною Мстислава Чернова за перемогу змагатимуться:
Переможця оголосять на офіційному сайті Гільдії режисерів США 7 лютого.
“2000 метрів до Андріївки” — це вже другий фільм Мстислава Чернова, який номінують на премію від Гільдії режисерів США. У 2024 році цю премію здобула його попередня стрічка, “20 днів у Маріуполі”.
Нагадаємо, раніше “2000 метрів до Андріївки” потрапив до короткого списку на премію “Оскар” у 2026 році. Він є серед 30 найкращих, які відібрали з-поміж 201 документального фільму, що були у довгому списку. Втім, для фільму про український контрнаступ під Бахмутом ця перемога ще не означає автоматичне потрапляння до списку номінантів на премію.