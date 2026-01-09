Перші кадри з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: Sundance Institute

Документальну стрічку оскароносного режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” номінували на премію Гільдії режисерів США. Фільм про український контрнаступ на Сході у 2023 році змагатиметься з чотирма іншими картинами у номінації “Документальний фільм”.

Про це повідомили на офіційному сайті Гільдії режисерів США.

З картиною Мстислава Чернова за перемогу змагатимуться:

The Perfect Neighbor Гіти Гандхір — фільм про побутовий конфлікт в американській Флориді, який переріс у вбивство;

Cutting Through Rocks Сари Хакі та Мохамадрезі Ейні — картина про першу жінку з Ірана, яку обрали членкинею сільської ради і яка бореться з упередженнями щодо жінок;

Mistress Dispeller Елізабет Ло — фільм про китаянку, яка наймає професіонала, аби той розірвав стосунки її чоловіка з коханкою;

Cover-Up Лаури Пойтрас і Марка Обенхауза — стрічка про творчість американського журналіста-розслідувача Сеймура Герша.

Переможця оголосять на офіційному сайті Гільдії режисерів США 7 лютого.

“2000 метрів до Андріївки” — це вже другий фільм Мстислава Чернова, який номінують на премію від Гільдії режисерів США. У 2024 році цю премію здобула його попередня стрічка, “20 днів у Маріуполі”.

Нагадаємо, раніше “2000 метрів до Андріївки” потрапив до короткого списку на премію “Оскар” у 2026 році. Він є серед 30 найкращих, які відібрали з-поміж 201 документального фільму, що були у довгому списку. Втім, для фільму про український контрнаступ під Бахмутом ця перемога ще не означає автоматичне потрапляння до списку номінантів на премію.