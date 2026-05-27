Виставка "Фото на згадку. Ваша, АН". Фото: "Мистецький арсенал"

28 травня в Малій Галереї “Мистецького арсеналу” у Києві відкривають нову виставку “Фото на згадку. Ваша, АН”. Її присвятили пам’ятним світлинам Донецької області — з родинних та особистих архівів. Відвідати подію можна буде безоплатно.

Про це розповіли на сайті Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”.

Виставка “Фото на згадку. Ваша, АН”, за словами організаторів, пропонує побачити Донецьку область не через її вже звичний в публічному просторі образ території конфлікту, а через фотографії того, що рідко потрапляє у фокус — повсякденного життя. Експозиція складатиметься зі світлин родинних та особистих архівів.

“Представлені фотографії створюють територію позачасся. Знімають увагу зі штампів, з яких складається Донецька область та концентруються на житті зі всіма його радощами та прикрощами. З одного боку — це знімки з родинних та особистих архівів, а з іншого — великий історичний пласт побутового, яке завжди лишається крихким та змінним.

Це пам’ятні для когось пейзажі, зустрічі з друзями, море, шашлики, весілля, похорон, власні кімнати, обличчя бабусь та мам, перший дзвоник, випускний, смішні епізоди. Все, що відбувається у всіх нас”, — розповіли у “Мистецькому арсеналі”.

Там зазначили, що фотографії з виставки увійдуть у “Фотоальбом Донеччини” — спільний друкований фотоархів, який вийде восени 2026 року.

Відвідати подію можна буде безоплатно з 28 по 31 травня за адресою: вул. Івана Мазепи, 28, Київ. Вона працюватиме з 12:00 по 20:00.

