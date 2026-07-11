Машина ДСНС, яку пошкодив російський FPV-дрон 10 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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10 липня 2026 року під час робочого виїзду по Краматорську рятувальники ДСНС потрапили під удар росіян. FPV-дрон окупантів удар по машині вогнеборців. Про поранених не повідомляли.

Про наслідки удару повідомили в пресслужбі ДСНС Донецької області.

“Російські окупанти вкотре продемонстрували, що їхньою ціллю стають не лише мирні мешканці, а й ті, хто першим приходить на допомогу людям”, — пишуть у пресслужбі ДСНС.

FPV-дрон росіян, який атакував машину ДСНС 10 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, 11 липня 2026 року російська армія вдарила по центру Слов’янська трьома керованими авіабомбами. Дві з них влучили у приватні будинки, а ще одна — в адміністративну будівлю. Внаслідок вибухів загинув 67-річний чоловік. Поранення дістали ще троє місцевих.