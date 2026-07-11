Наслідки удару російської армії по Слов'янську, 11 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Вранці 11 липня 2026 року російська армія вдарила по центру Слов’янська трьома керованими авіабомбами. Дві з них влучили у приватні будинки, а ще одна — в адміністративну будівлю. Внаслідок вибухів загинув 67-річний чоловік. Поранення дістали ще троє місцевих.

Про наслідки ударів російської армії повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Тіло [чоловіка] дістали з-під завалів власного будинку. Усім [пораненим] амбулаторно надана медична допомога”, — уточнив Вадим Лях.

Крім того, вибухи пошкодили 15 приватних і 4 багатоповерхові житлові будинки, одну адміністративну будівлю та 4 автівки. Підрахунки наслідків ударів ще тривають, і ці дані можуть бути неповними.

Наслідки удару російської армії по Слов'янську, 11 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, протягом 10 липня 2026 року російські військові двічі завдали ударів по Слов’янській громаді. Атаки здійснили керованими авіабомбами. Три з них вибухнули у Слов’янську та селищі Билбасівці. Поранення дістали п’ятеро місцевих, серед яких є двадцятирічна дівчина.