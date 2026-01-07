Франція й Велика Британія підписали декларацію про розміщення їхніх військ в Україні: що відомо

Пресконференція "коаліції рішучих" 6 січня. Фото: ОПУ

У вівторок, 6 січня, Британія та Франція підписали декларацію про намір розгорнути свої війська в Україні після досягнення мирної угоди: документ підписали прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Розповідаємо, які зобов’язання ці держави готові на себе взяти.

Про підписання документа за підсумками зустрічі “коаліції рішучих” повідомив прем’єр-міністр Великої Британції Кір Стармер.

Згідно з декларацією, “багатонаціональні сили для України” мають діяти як сили безпеки, які підкріплюватимуть гарантії безпеки, здатність України повернутися до миру і стабільності та підтримуватимуть відновлення власних Збройних сил.

Британський прем’єр Кір Стармер стверджує, що підписання документа відкриває шлях до створення правової бази для діяльності французьких і британських сил на території України, а також до забезпечення безпеки повітряного і морського простору України та формування збройних сил, які є “придатними для майбутніх викликів”.

Окремо в декларації опрацювали механізми розгортання сил на місцях: після припинення вогню Велика Британія та Франція планують створити військові хаби по всій Україні. Їх використовуватимуть для розгортання сил і будівництва захищених об’єктів зі зберігання зброї й обладнання для оборонних потреб України. Окрім цього, у планах союзників є створення координаційного центру.

Радіо Свобода опублікувало додаткову інформацію про підписаний документ. Згідно з даними медіа, у проєкті декларації йдеться, що система гарантій безпеки від європейських союзників включатиме п’ять компонентів:

участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

підтримка Збройних Сил України;

багатонаціональні сили для України;

зобов’язання у разі майбутнього нападу;

зобов’язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Водночас дії європейських військ на території України у випадку, якщо Росія знову нападе, союзники досі чітко не узгодили, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, у США відбулися нові перемовини між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, які стосуються припинення російсько-української війни. Під час зустрічі сторони, зокрема, погодили безпекові гарантії від США на 100%.