Зустріч президентів Зеленського та Трампа у США, 28 грудня 2025 року. Фото: ОПУ

У неділю, 28 грудня, у США відбулися нові перемовини між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, які стосуються припинення російсько-української війни. Під час зустрічі сторони, зокрема, погодили безпекові гарантії від США на 100%.

Про це за підсумками зустрічі повідомив президент України Володимир Зеленський.

“20-пунктовий план (актуальна версія мирного плану від США, — ред.) погоджений на 90%, безпекові гарантії США – на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України — майже погоджені, при цьому військовий вимір (цих гарантій) погоджений на 100%”, — стверджує президент Зеленський.

Конкретики стосовно можливих гарантій безпеки від США за підсумками зустрічі не озвучили. Дональд Трамп заявив, що “більшу частину” цих гарантій надаватимуть країни Європи, а США їм допомагатимуть.

Трамп також зазначив, що повної згоди стосовно Донбасу сторони ще не досягли, але прогрес у цьому питанні “є очевидним” (Росія вимагає від України вивести свої війська з підконтрольних частин Донецької та Луганської областей, — ред.). Президент Зеленський зазначив, що гіпотетичну демілітаризовану зону на Донеччині можуть створити за результатами референдуму.

“Треба поважати українську конституцію та територіальну цілісність. Ми маємо різні позиції з Росією. Коли ми говоримо про референдум, ми кажемо, що це один з варіантів. Можна мати референдум, це варіанти плану”, — сказав Зеленський.

Він каже, що робота над іншими документами мирного плану ще триває

“План процвітання України” зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше перед можливими мирними переговорами президент України окреслив питання, які для Києва залишаються принциповими. Це території, Запорізька атомна електростанція та гарантії безпеки. Саме навколо них, за словами глави держави, точаться дискусії.