Перед можливими мирними переговорами президент України окреслив питання, які для Києва залишаються принциповими. Це території, Запорізька атомна електростанція та гарантії безпеки. Саме навколо них, за словами глави держави, точаться дискусії.

Про це Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на запитання журналістів “Суспільного”.

Президент розповів, що нині триває робота над тим, аби перед перемовинами залишалося якомога менше неузгоджених моментів. Водночас він визнав: у кожної зі сторін є свої інтереси й бачення.

“Є “червоні лінії” для України… Усі ці питання дуже чутливі. Це і території, і ЗАЕС. Юридично ми нічого (територіальні претензії російської влади, — ред.) визнавати не будемо за будь-яких умов”, — зазначив Зеленський.

У разі зміни підходів до переговорів влада обіцяє говорити про це відкрито з суспільством ще до ухвалення будь-яких рішень.

Окремо президент наголосив на гарантіях безпеки, назвавши їх головною умовою будь-яких домовленостей. За його словами, дії Росії лише підтверджують, наскільки це питання принципове для України.

“Окрім територій і ЗАЕС, є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі… Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії були сильними”, — сказав він.

Також Зеленський зазначив, що питання виборів чи референдумів не можуть розглядатися в умовах повномасштабної війни, у яких живе країна зараз.

