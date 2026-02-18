Газовики працюють. Ілюстративне фото: АТ "Донецькоблгаз"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Більш як 11 мільйонів гривень — загальна сума збитків для АТ “Донецькоблгаз” за 2025 рік внаслідок незаконних врізок у системи та махінації з лічильниками. Такі випадки фіксували у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Про це повідомили на сторінках компанії у соціальних мережах.

За попередній рік газовики зафіксували близько трьох сотень порушень серед побутових споживачів у Краматорську, Слов’янську та Дружківці. Загальну суму збитків фахівців оцінюють в понад 11 мільйонів гривень. Так, серед шкоди, яку фіксували найчастіше:

незаконні врізки в газопроводи;

втручання у роботу лічильників, аби знизити показники;

самовільне відновлення газопостачання після відключення.

Як уточнили у компанії, від початку 2026-го вони також фіксують випадки несанкціонованого відбору природного газу в Краматорську та Слов’янську. Такі збитки оцінили у “сотні тисяч гривень”.

“Під час війни ми ліквідовуємо наслідки обстрілів, ремонтуємо мережі під загрозою повторних атак і робимо все, щоб люди були з газом. На цьому тлі будь-яке самовільне втручання в систему — це не “економія”, а додаткова небезпека для цілої вулиці чи навіть будинку. Це ризик витоку, вибуху і трагедії, яку потім знову доведеться відвертати нашим бригадам”, — каже голова правління АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

Фахівці наголошують, що самовільне втручання у газорозподільну систему — протиправна дія, яка загрожує життю та здоров’ю людей. У місцях незаконних врізок часто виникають витоки газу, що можуть призвести до аварій та серйозних наслідків.

“Окрім цього, крадіжки газу майже завжди обходяться в рази дорожче за легальне користування, адже порушники зобов’язані відшкодовувати оператору ГРМ завдані збитки згідно з чинним законодавством”, — додали у компанії.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що робити, якщо оплата за газ не зарахувалась.