Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих частинах України

В'ячеслав Попович
Читати російською

На Генеральній Асамблеї ООН 79 країн підтримали оновлену резолюцію “Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з АР Крим та містом Севастополь”. Документ вдалося ухвалити попри те, що 16 держав виступили проти, а ще 73 — утрималися.

 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Cеред держав, які виступили проти, — Росія, Білорусь, Китай, Іран, Північна Корея, Куба та Нікарагуа.

“Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року. Документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ. Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і наголошує на необхідності відповідальності”, — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Подробиці резолюції надає інформаційна агенція “Укрінформ”. Згідно з її даними, серед основних положень документу є:

  • засудження агресії Росії проти України та підтвердження суверенітету і територіальної цілісності держави;
  • вимога до Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з усієї території України;
  • посилення моніторингу системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях;
  • засудження мілітаризації ТОТ, примусової мобілізації, переслідувань журналістів і правозахисників, а також руйнування культурної спадщини, зокрема в Криму;
  • положення щодо заборони тортур і нелюдського поводження з українськими військовополоненими та цивільними;
  • вимога до РФ надати дані про викрадених і полонених українців, забезпечити доступ МКЧХ до місць утримання, медичну допомогу та повний обмін полонених;
  • заклик звільнити всіх незаконно утримуваних осіб, зокрема кримських татар, цивільних, журналістів і політв’язнів.

Для довідки:

Резолюції Генасамблеї ООН, на відміну від рішень Ради Безпеки ООН, не є обов’язковими до виконання документами та мають не юридичну, а політичну силу. Їхнім завданням є демонстрація позиції міжнародної спільноти стосовно тих чи інших питань.

Нагадаємо, раніше в грудні Генеральна Асамблея ООН на спеціальній надзвичайній сесії більшістю голосів ухвалила резолюцію “Повернення українських дітей”. У документі від Росії вимагають негайно, безпечно та безумовно повернути всіх українських неповнолітніх, примусово переміщених або депортованих від початку російської агресії проти України

