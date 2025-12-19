Підтримайте Вільне Радіо
На Генеральній Асамблеї ООН 79 країн підтримали оновлену резолюцію “Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з АР Крим та містом Севастополь”. Документ вдалося ухвалити попри те, що 16 держав виступили проти, а ще 73 — утрималися.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Cеред держав, які виступили проти, — Росія, Білорусь, Китай, Іран, Північна Корея, Куба та Нікарагуа.
“Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року. Документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ. Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і наголошує на необхідності відповідальності”, — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Подробиці резолюції надає інформаційна агенція “Укрінформ”. Згідно з її даними, серед основних положень документу є:
Резолюції Генасамблеї ООН, на відміну від рішень Ради Безпеки ООН, не є обов’язковими до виконання документами та мають не юридичну, а політичну силу. Їхнім завданням є демонстрація позиції міжнародної спільноти стосовно тих чи інших питань.
Нагадаємо, раніше в грудні Генеральна Асамблея ООН на спеціальній надзвичайній сесії більшістю голосів ухвалила резолюцію “Повернення українських дітей”. У документі від Росії вимагають негайно, безпечно та безумовно повернути всіх українських неповнолітніх, примусово переміщених або депортованих від початку російської агресії проти України