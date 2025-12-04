Повернення дитини з окупації. Ілюстративне фото: Мінреінтеграції

Генеральна Асамблея ООН на спеціальній надзвичайній сесії більшістю голосів ухвалила резолюцію “Повернення українських дітей”. У документі від Росії вимагають негайно, безпечно та безумовно повернути всіх українських неповнолітніх, примусово переміщених або депортованих від початку російської агресії проти України.

Про це повідомили в Укрінформі.

До голосування за резолюцію долучилися 193 держави-члени ООН. 91 країна підтримала документ, 12 — проголосували проти, а ще 57 — утрималися. Окрім самої Росії проти виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Куба, Північна Корея, Іран, Нігер і Судан.

Документ вимагає від Росії припинити на тимчасово окупованих частинах України практики примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із родинами, зміни їхнього персонального статусу, зокрема через надання громадянства, усиновлення або влаштування у прийомні сім’ї. Окрім цього, у резолюції від Росії вимагають припинити спроби “ідеологічного впливу” на неповнолітніх.

Генасамблея підкреслює, що такі дії суперечать Женевським конвенціям та іншим нормам міжнародного права, які забороняють індивідуальні чи масові примусові переміщення та депортації захищених жителів з окупованої території. Окремо держави-члени засудили російські законодавчі та адміністративні заходи, ухвалені з 2022 року, що спрощують надання громадянства українським дітям, передусім сиротам.

Для довідки: Резолюції Генасамблеї ООН, на відміну від рішень Ради Безпеки ООН, не є обов’язковими до виконання документами та мають не юридичну, а політичну силу. Їхнім завданням є демонстрація позиції міжнародної спільноти стосовно тих чи інших питань.

Генеральна Асамблея ООН звернулася до Генерального секретаря ООН із проханням задіяти його “добрі послуги”, у тому числі через спецпредставника з питань дітей і збройних конфліктів. Це потрібно, аби отримати повну інформацію про місцеперебування, стан здоров’я та правовий статус дітей і забезпечити міжнародним гуманітарним та моніторинговим організаціям безперешкодний доступ до них.

Нагадаємо, у межах державної ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну територію України вже вдалося повернути 1859 дітей. В Україні триває створення програм психологічної та соціальної підтримки для таких неповнолітніх, а також вже діє соціальна допомога.